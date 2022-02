Rund 20.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Mit 20.210 Neuinfektionen wird heute der niedrigste Wert seit Mitte Jänner gemeldet. In den Spitälern steigen die Zahlen hingegen weiter an. Derzeit werden 2435 mit Corona Infizierte stationär behandelt, 189 davon auf den Intensivstationen.

Die Infektionszahlen in Österreich sinken heute auf den niedrigsten Wert seit Wochen. Die Ministerien melden heute 20.210 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 23.274, am Montag vor einer Woche 21.436. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt aktuell bei 26.458, also deutlich über dem Wert der neuen Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist wieder auf 2073,4 gesunken.

In den Krankenhäusern müssen seit gestern 67 weitere Patientinnen und Patienten behandelt werden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Insgesamt betrifft dies in Österreich derzeit 2435 Hospitalisierte. Auf den Intensivstationen sind hingegen um acht Infizerte weniger als noch am Vortag. Hier werden nun 189 Schwerkranke mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch betreut.

Seit gestern sind 22 infizierte Menschen verstorben. Alleine innerhalb der letzten Woche gab es 215 Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie haben 14.809 Personen ihr Leben verloren.

