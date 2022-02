Am Freitag wurden 50 weitere Starlink-Satelliten in den Orbit geschickt.

Um die Ukraine vor einem Cyber-Blackout zu bewahren, hat Elon Musk seine Starlink-Satelliten für die Ukraine auf Bitten des Digitalisierungsministers aktiviert. Der Citizen-Lab-Forscher Scott-Railton äußert indes Bedenken über den Einsatz der noch wenig erprobten Technologie.

„Während Sie versuchen den Mars zu kolonialisieren, versucht Russland die Ukraine zu besetzen“, schreibt der Digitalisierungsminister Mykhailo Fedorov auf Twitter den Tesla-Chef Elon Musk direkt an und bittet ihn um Hilfe. Dieser reagierte umgehend und aktivierte das Satelliten-Internet Starlink in der Ukraine: „Weitere Terminals sind unterwegs“, sicherte er zu.

Über Starlink könnte die Ukraine weiterhin Zugang zum Internet haben, sollte es aufgrund der Kriegshandlungen zu Ausfällen bei den Telefon-, Kabel- und Mobilfunknetzen kommen. Fedorow hatte sich über Twitter direkt an Musk gewandt. In Reaktion auf Musks Antwort bedankte sich Fedorow bei dem US-Amerikaner auf Twitter und bei "jedem", der die Ukraine unterstütze.

Starlink von SpaceX betreibt rund 2000 Satelliten. Ziel des Programms ist es, weiten Teilen der Erde einen Zugang zum Internet zu gewähren. Am Freitag wurden 50 weitere Satelliten in den Orbit geschickt. Unklar bleibt, wie Elon Musk die dafür notwendigen Bodenstationen in die Ukraine bringen will.

Während auf Twitter die Reaktionen durchwegs positiv waren, äußert John Scott-Railton, Forscher bei Citizen Lab, auch Bedenken über das Vorhaben: „Wenn Putin die Lufthoheit über die Ukraine übernimmt, werden die Uplink-Übertragungen der Benutzer zu Leuchtfeuern ... für Luftangriffe.“ Zwar könne die Konversation verschlüsselt ablaufen, über die GPS-Daten ließen sich Personen aber trotzdem triangulieren.





(bagre/APA)