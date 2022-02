Wann ist der richtige Zeitpunkt für Jodtabletten?

Das Spurenelement Jod fördert das Wachstum, wirkt hormonregulierend und desinfizierend. Im Übermaß eingenommen werden sollte es dennoch keinesfalls.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat in Österreich zu einer erhöhten Nachfrage nach Kaliumjodid-Tabletten geführt, wie die Apothekerkammer am Montag mitteilte. Der Hintergrund: Die Pillen bieten nach einem nuklearen Unfall zwar Schutz vor der Einlagerung von radioaktivem Jod in die Schilddrüse und verringern so das Krebsrisiko. Ist die Schilddrüse ausreichend mit Jod gesättigt, kann radioaktives nicht eindringen. Allerdings darf das Medikament nur nach Aufforderung durch die Gesundheitsbehörden eingenommen werden, warnen Pharmazeuten. Und eine solche liegt derzeit nicht vor.

Sehr wohl schon jetzt auf dem Tisch liegt die Frage: Was und wofür ist Jod eigentlich?

Die kurze Antwort: Es spielt eine relevante Rolle in der Funktionalität des Stoffwechsels, ist für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur sowie die Teilung und das Wachstum von Zellen von Bedeutung.

Die längere Version: Das Spurenelement, das nicht vom Körper selbst produziert wird, sondern über die Nahrung zugeführt werden muss, wurde in der Eiszeit in die Ozeane gespült und kommt heute fast ausschließlich dort vor. Genauer gesagt: in Algen, Fischen und Muscheln. Auf das Fangen von ersteren haben sich etliche Männer und Frauen im Nordwesten Frankreichs über Jahrzehnte hinweg spezialisiert, findet sich dort doch das größte Algenfeld Europas. Weltmarktführer in Sachen Produktion ist dennoch nicht das Hexagon, sondern China, gefolgt von Indonesien, den Philippinen, Südkorea und Japan.

Dessen ungeachtet finden sich in den Dünen der Bretagne noch so manche Steingräben – „Sodaöfen“ –, wo das Seegras einst getrocknet und verbrannt sowie seine Asche zu Dünge-, Heizmittel und Schießpulver weiterverarbeitet wurde. Als 1812 der Chemiker Bernard Courtois herausfand, dass Algen besonders viel Jod enthalten, veranlasste Napoleon Bonaparte den Bau von Fabriken und die Herstellung einer bräunlichen, aseptischen Jodtinktur; die seit 1950 auch künstlich hergestellt werden kann. Und als solches - wie auch in Form von Salben - nach wie vor als Desinfektionsmittel im Einsatz findet.

Schon vor „Christi Geburt“ im Einsatz

Historischen Aufzeichnungen zufolge wurde Jod bereits um 1500 vor Christus Menschen mit Kropf verabreicht. Wissenschaftlich nachgewiesen wurde indes erst Ende des 19. Jahrhunderts, dass Jod für die Schilddrüse essentiell ist, da diese daraus das Hormon Thyroxin erstellt. Ist es dort in zu geringem Maß vorhanden (der durchschnittliche Bedarf liegt bei etwas über 100 Mikrogramm pro Tag), zeichnet sich das insbesondere durch ein Anwachsen der Schilddrüse und der Müdigkeit aus.

Eine besondere Rolle wird Jod während der Schwangerschaft zugeschrieben. Frauen wird empfohlen, täglich circa 230 Mikrogramm Jod zu sich nehmen, da erst etwa ab der zehnten Schwangerschaftswoche die Schilddrüse des ungeborenes Kindes damit beginnt, Hormone zu produzieren und ins Blut auszuschütten. Bis dahin ist das Kind auf die Hormone der Mutter angewiesen. Bekommt es davon zu wenig, kann sich das in Form von Entwicklungsstörungen des Skelett- und Nervensystems zeigen.

In jedem Fall gilt: Schwangeren, Stillenden sowie all jenen, die auf Jod als Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen (allen voran Veganer), wird geraten, dies ebenfalls nur unter ärztlicher Kontrolle zu tun, um eine Überdosis zu vermeiden.

Denn: Seit 1963 wird in Österreich dem Speisesalz Jod zugesetzt (das Speisesalzgesetz BGBl. Nr. 112/1963 schreibt für jodiertes Vollsalz einen Gesamtjodgehalt von 15-20 mg/kg vor). Seit 1989 empfiehlt dies auch die Weltgesundheitsorganisation, um einer Unterversorgung vorzubeugen. Zwei Schritte, die dazu geführt haben, dass Jod mittlerweile auch in Brot und Fertiggerichten enthalten ist, sowie – über jodiertes Viehfutter – in Milchprodukten. Und doch: Einer Erhebung des deutschen Robert-Koch-Instituts lagen zwischen 2008 und2011 etwa 30 Prozent der Erwachsenen mit ihrer täglichen Jodzufuhr unterhalb ihres geschätzten Bedarfs.

Zwischen Zuviel und Zuwenig

Sichtbarstes Zeichen eines Jodmangels (Kinder benötigen laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung täglich etwa 100 bis 140 Mikrogramm Jod, Jugendliche und Erwachsene 180 bis 200 Mikrogramm) ist eine Vergrößerung der Schilddrüse, die als Vorwölbung am Hals sichtbar werden kann, auch bekannt als Kropf.

Ein Zuviel an Jod wird mit Morbus Basedow in Verbindung gebracht, einer Autoimmunerkrankung, im Zuge derer es zu Gewichtsverlust, Nervosität und Herzrasen ebenso kommen kann wie zu Sehbeschwerden und einer Struma, dem Kropf. Auch Menschen, die an einer chronischen Schilddrüsenentzündung, kurz „Hashimoto“, leiden, wird bei Jodpräparaten zur Zurückhaltung geraten.

Iod oder Jod? Der Name Iod bzw. Jod leitet sich vom altgriechischen Wort „ioeides“ für „veilchenfarbig, violett“ ab. Der Hintergrund: Wird es erhitzt, entstehen violette Dämpfe. Während in der Fachsprache die Schreibweise Iod bevorzugt wird, ist in der Alltagssprache nach wie vor Jod verbreitet. Ähnlich verhält es sich im Persiodensystem: Heute wird es mit dem Elementsymbol I dargestellt, früher mit J. Gleich geblieben ist die Reihung des Halogens: Es trägt die Ordnungszahl 53 und findet sich in der 7. Hauptgruppe bzw. der 17. Iupac-Gruppe. Am höchsten ist die Konzentration beim Menschen in der Schilddrüse, wo es in den Hormonen Thyroxin und Triiodthyronin und als Diiodtyrosin genutzt wird. Neben dem Jod benötigt die Schilddrüse weitere Nährstoffe zur Hormonproduktion, beispielsweise Selen, Kalzium, Magnesium und Eisen sowie die Vitamine A und D.

