Verlässlicher Partner für eine digitale Zukunft

Kyndryl begleitet österreichische Unternehmen als strategischer Innovationspartner auf ihrer Digitalisierungsreise.

Die COVID-19-Pandemie hat Managern auf der ganzen Welt gezeigt, wie wichtig eine verlässliche IT-Infrastruktur für den Unternehmenserfolg ist. Immerhin ist sie die Voraussetzung dafür, schnell und agil auf Herausforderungen reagieren zu können. „Es gibt heutzutage keinen CEO mehr in Österreich, der nicht über die digitale Modernisierung seines Unternehmens nachdenkt. Wir möchten mit unseren Kunden auf diese digitale Transformationsreise gehen“, erklärt Maria Kirschner, Geschäftsführerin von Kyndryl Österreich.

Kyndryl ist der weltweit größte IT Managed Services Provider und hat Niederlassungen in rund 80 Ländern. Die Aktiengesellschaft hat sich im November des Vorjahres von IBM abgespalten. Weltweit betreuen rund 90.000 IT-Experten mehr als 4000 internationale Kunden. Darunter befinden sich 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen und einige der führenden Betriebe Österreichs.

Mit über 400 globalen Rechenzentren und zwei lokalen Data Centers in Österreich ist Kyndryl „ein lokaler Player mit Experten vor Ort und Zugriff auf internationale Expertise“, sagt Kirschner. Die Entscheidungsbefugnis liegt, trotz Management in den USA, bei den jeweiligen Ländern selbst. So könne Kyndryl Österreich individuell auf lokale Kundenwünsche eingehen: „Für eine kompetente Beratung und Betreuung müssen erfahrene Mitarbeiter im jeweiligen Land zur Verfügung stehen, die mit den Gegebenheiten vertraut sind, um die beste Lösung für den Kunden erarbeiten zu können.“

Ganzheitliche Beratung

Der Beratungsprozess bei Kyndryl gestaltet sich dabei je nach Kundenwunsch über alle Phasen des Digitalisierungsprozesses hinweg und beruht auf dem Konzept der „Business-Value-Creation“. Dabei wird sichergestellt, dass jede IT-Investition den Geschäftserfolg des Unternehmens stärkt und damit Kosten gesenkt, Umsätze erhöht oder Risiken minimiert werden.

Angefangen bei einer strategischen Analyse über die Planung und Umsetzung von Projekten bis zum langfristigen Betrieb der IT-Infrastruktur bieten die IT-Experten ein ganzheitliches Betreuungskonzept, das die digitale Transformation der Geschäftsprozesse vorantreibt. Kirschner erklärt: „Wir möchten ein ‚Trusted Partner‘ sein, also nicht nur beraten, sondern die Lösungen dann auch für den Kunden umsetzen.“ Als unabhängiger Anbieter verfolgt Kyndryl dabei einen evolutionären Ansatz, um die bereits getätigten Investitionen zu schützen, aber gleichzeitig auch die Vorteile neuer Technologien zu nutzen.

Kyndryl ist der weltweit größte IT Managed Services Provider. (c) Getty Images

Infrastruktur und Sicherheit

Eines der wichtigsten Themen, bei dem Kyndryl seine Kunden unterstützt, ist die Migration in cloudbasierte IT-Infrastrukturen. Durch hybride Lösungen können jeweils die Vorteile von Public und Private Clouds genutzt und etwa sensible Daten auf lokalen Servern DSGVO-konform gespeichert werden. Durch die Kombination der IT-Management-Kompetenz von Kyndryl mit der im Unternehmensumfeld weit verbreiteten Cloud-Infrastrukturen wie Microsoft Azure, AWS und Google werden Lösungen mit hohem Gesamtnutzen angeboten.

Kyndryl fokussiert auf Lösungen, die unternehmenskritisch sind - wie z. B. Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP-Systeme). Hier gibt es eine besonders enge Zusammenarbeit mit SAP, deren Anwendungen speziell in Österreich weit verbreitet sind. Managed SAP-Lösungen von Kyndryl zeichnen sich durch hohe Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit aus.

Customer Story Kyndryl unterstützt das globale Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi Group bei der digitalen Transformation für mehr Nachhaltigkeit. Konkret geht es um die Umstellung von 40 Fabriken in 15 Ländern auf die nächste Generation von ERP SAP S/4HANA®. Mehr erfahren: Mondi Group (kyndryl.com)

Sicherheit, und hier in letzter Zeit besonders der Bereich der Cyber-Security, kommt eine enorme Bedeutung zu, sagt Kirschner: „Dieses Thema hat im Gespräch mit Kunden und auch in unserer Entwicklung oberste Priorität. Wir führen Risk Assessments durch, um Schwachstellen in den Unternehmen aufzuzeigen und sofort beheben zu können.“ In einer vernetzten Welt sei eine komplette Abschottung vor Angriffen zwar nicht möglich, man könne Sicherheitslücken durch eine genaues Monitoring aber meist frühzeitig schließen, erklärt Kirschner: „Mit dem richtigen Sicherheitskonzept und einer Modernisierung kann Sicherheit gewährleistet werden.“