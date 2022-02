Diskonter Netto stoppt Verkauf von Waren aus Russland

"Die Situation in der Ukraine und die grausamen Bilder des Krieges gehen uns alle an", sagt Konzernchef Henrik Vinther.

Die deutsche Einzelhandelskette Netto hat angesichts des Ukraine-Kriegs den Verkauf von in Russland hergestellten Waren eingestellt. Wie die Muttergesellschaft Salling Group am Montag mitteilte, bedeutet dieser Stopp, dass Netto in Deutschland, Dänemark und Polen keine Waren aus Russland mehr anbietet. Das gelte bereits seit Samstag.

Die Salling Group unterstütze "Kriegsopfer in der Ukraine", hieß es weiter. "Die Situation in der Ukraine und die grausamen Bilder des Krieges gehen uns alle an", erklärte Konzernchef Henrik Vinther Olesen. Als große Lebensmittelkette sei das Unternehmen nah am Alltag seiner Kundinnen und Kunden und "das ist natürlich eine Verpflichtung".

Das Unternehmen kündigte zudem Geld- und Sachspenden an. In Polen senkte Netto außerdem in den Filialen an der Grenze zur Ukraine die Preise für rund 40 Basisartikel. In dem EU-Land waren in den vergangenen Tagen zehntausende Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen.

