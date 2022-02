Was internationale Medien über den Krieg in der Ukraine berichten.

„Financial Times“

Putins Fehlkalkulation

London. „Putins Krieg wirkt immer mehr wie eine Fehlkalkulation. Doch das könnte ihn noch gefährlicher machen. Die Stärke des ukrainischen Widerstands spiegelt den Wiederaufbau des ukrainischen Militärs seit 2014 wider. Es ist nicht mehr die ressourcenarme, zusammengewürfelte Truppe, die von der russischen Aggression auf der Krim überrascht wurde.“

„Neatkariga Rita Avize“

In Russland kein Krieg

Riga. „Es ist schwierig, die wahre Situation an der Front zu beurteilen, weil dieser Krieg eine für Kriege äußerst ungewöhnliche Besonderheit aufweist. Denn die eine Seite ist nicht besonders daran interessiert, ihre Erfolge hervorzuheben. Russische Nachrichten beginnen nicht mit den Sätzen: Charkiw oder Cherson erobert (oder ,befreit‘), so und so viele wurden getötet, so und so viel feindlichen Soldaten gefangen genommen. Nichts dergleichen passiert, weil der Krieg in Russland selbst durch das Prisma von Putins ,Realität‘ gezeigt wird. Es findet nämlich kein Krieg statt. Was passiert, ist eine nicht so bedeutende ,Spezialoperation‘, bei der heldenhafte Kämpfer der Volksrepubliken Luhansk und Donezk mit etwas Hilfe der russischen Armee eine ,Entnazifizierung‘ und ,Entmilitarisierung‘ durchführen. (. . .) Die Mehrheit der Bevölkerung Russlands (und leider auch in Lettland) ist sich des Angriffs auf Kiew nicht einmal bewusst. Und das Wort ,Krieg‘ kann ohnehin auf keinen Fall verwendet werden, denn es gab bekanntlich nur einen Krieg – und der war 1945.“

„FAZ“

Kühlen Kopf bewahren

Frankfurt. „Putins Spiel mit dem nuklearen Feuer ist noch verantwortungsloser als sein Angriffskrieg in der Ukraine. Trotzdem sollte man im Westen einen kühlen Kopf bewahren. Auch zur Abschreckung der Nato gehören Atomwaffen, deshalb gibt es weiterhin keinen Grund, die russische Aggression in der Ukraine hinzunehmen. Am Ende wird es auf den Öl- und Gashandel ankommen. Erst wenn der Westen den spürbar zurückfährt, verliert Putin das Geld für seine Militärmaschinerie.“

„Népszava“

Finstere Gestalt Putin

Budapest. „Der russische Präsident mag den blutigen Krieg gewinnen (. . .), doch nie wieder werden die Rechtsradikalen sich auf ihn berufen, ihn als Musterbeispiel für andere hinstellen können. Denn selbst sie spüren es: Bei ihm handelt es sich um eine finstere Gestalt des 21. Jahrhunderts. (. . .) Doch es ist zu spät. Putin hat dem Präsidentschaftswahlkampf seiner französischen Freunde, Marine Le Pen und Éric Zemmour, vernichtenden Schaden zugefügt. (. . .) Plötzlich ist auch die deutsche AfD nicht mehr gegen Sanktionen, die sich gegen Russland richten. (. . .) In Ungarn jedoch setzen Regierungspolitiker beziehungsweise sogenannte Experten, die sich in den Staatsmedien schon bisher als Putin-Fans erwiesen haben, auch angesichts des Krieges ihre prorussische Propaganda fort. (. . .) Sie rechtfertigen einen Kriegsverbrecher, dessen Platz vor dem Haager Tribunal wäre.“

„Lidové noviny“

Kernwaffen vergessen

Prag. „Erinnern Sie sich noch an Gasmasken und Strahlenschutzanzüge aus Plastik? Im Kalten Krieg gab es regelmäßige Übungen für den Fall eines radioaktiven Niederschlags als Folge eines Atomkriegs. Die Älteren von uns dürften sich daran erinnert haben, als Putin am Wochenende den Befehl gab, die Atomstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Kernwaffen sind mit dem Ende des Kalten Krieges nicht verschwunden, aber irgendwie hatten wir vergessen, dass es sie gibt. Doch nun ist der Kalte Krieg zurückgekehrt – und mit ihm das Leben im Schatten des Atompilzes.“

„Le Parisien“

Unberechenbarer Putin

Paris. „Putin droht mit einem Atomkrieg gegen den Westen. Diese nukleare Erpressung sollte sehr ernst genommen werden. (. . .) Sie lässt die Welt zurückreisen in die Zeit des Kalten Krieges . . . nur in schlimmerer Ausführung. (. . .) Putin, dem der Élysée-Palast (Sitz des französischen Präsidenten, Anm.) erst kürzlich ,Paranoia‘ attestiert hat, kennt nur eine Spielregel: seine eigene. Er ist genauso unberechenbar wie unkontrollierbar.“