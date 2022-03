MennYacht Group - der Yachting Partner

Ob chartern oder kaufen, bei MennYacht ist man richtig.

Seit 1994 vertritt MennYacht Group die Yachten von Pershing Yachten als exklusiver Händler. Als Pershing 1998 zur Ferretti Group kam, wurde MennYacht auch exklusiver Händler für Jachten von Ferretti, Riva, Itama, Mochi Craft, Custom Line und CRN. Heute arbeitet bei MennYacht ein preisgekröntes Team, das spezialisierte Dienstleistungen in allen Bereichen des Yachting anbietet, vom Verkauf über Charter bis hin zum Service. MennYacht ist offizieller Händler für Österreich, Deutschland, die Tschechische Republik, die Slowakei, Slowenien, Ungarn, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmakedonien, den Kosovo und Albanien.

Die MennYacht Group wurde zu einem renommierten und verlässlichen Partner für alle Meeresbegeisterten im Mittelmeerraum und setzt ihre über 27-jährige Tradition fort. Man bietet eine einzigartige Kombination aus maßgeschneiderten High-End-Services und hochmodernen Produkten, um den Kunden ein Höchstmaß an Service beim Kauf, Verkauf und Chartern ihrer Motorjachten garantieren zu können.

Auf eleganten Jachten und rasanten Flitzern kann man die Weite des Ozeans unmittelbar genießen. beigestellt

MennYacht-Philosophie

Die lizenzierten und kompetenten Vertriebs- und Servicemitarbeiter bieten Jachtbesitzern und -käufern ein Höchstmaß an persönlichem, praktischem Service, sie wickeln Luxus- und Superjachttransaktionen schnell und effizient ab. Das MennYacht-Team bietet professionelle Marketingdienstleistungen für Luxus-Charterjachten an und nutzt sein umfassendes Wissen über die globale Charterjachtflotte, um Kunden bei der Buchung eines maßgeschneiderten Jachturlaubs zu unterstützen.

So bleibt die Jacht fit

MennYacht stellt Dienstleistungen für alle Jachten der Ferretti Group in elf Servicepunkten mit mehr als 30 Mitarbeitern entlang der gesamten Adriaküste bereit. Das Unternehmen verfügt über erfahrene Fachleute, autorisiert und spezialisiert für die Schiffsausrüstung, die auf jeder Jacht vorhanden ist. Von Motoren, Generatoren, Stabilisierungs- und Antriebssystemen, Propellern, Klimaanlagen bis hin zu Williams Jet Tenders. Dem MennYacht-Serviceteam wurde von der Ferretti Group die Auszeichnung „Beste Leistung im Kundendienst“ verliehen.

Das Service ist bei MennYacht selbstverständlich. beigestellt

Charter

Das Chartern einer Jacht ist wirklich die ultimative Art, die atemberaubende Schönheit der Adria und des gesamten Mittelmeers zu erleben. Als exklusiver Händler von Jachten der Ferretti Group für die Region bietet MennYacht auch eine umfangreiche Auswahl an Jachten der Ferretti Group zum Chartern an, die weltweit für ihr Prestige und ihre Qualität anerkannt sind. Man berät die Kunden nicht nur bei der Auswahl der perfekten Jacht und Reiseroute, sondern bietet auch die Bereitstellung von Privatjets, Transfers, Hotels und Luxusautos an.

Luxury Water Toys & Tenders

Für unvergessliche Momente im Urlaub und Vergnügen am Meer hat MennYacht die Abteilung MYyachtoys gegründet. Marken und Produkte von TechnoHull, Williams und SUR Marine, dem österreichischen Hersteller des Hyper-Craft Burrassca von Belassi, Lampuga und Darth Craft stehen im Portfolio für den größtmöglichen Spaß in der wohlverdienten Freizeit.