Das russische Fifa-Eigentor

Das Zaudern des Fußballverbandes in der Russland-Frage rächt sich: Zahlreiche Nationen nehmen die Sache selbst in die Hand und initiieren einen Boykott. Infantino muss sich entscheiden.

Ob er den russischen „Orden der Freundschaft“ nun zurückgeben werde, wurde Gianni Infantino dieser Tage gefragt. Der Präsident des Fußball-Weltverbandes Fifa blieb die Antwort wenig überraschend schuldig, die Medaille hatte er in Moskau von Wladimir Putin persönlich überreicht bekommen. Nach der Fußball-WM 2018 in Russland, die Infantino damals als die beste der Geschichte bezeichnet hatte.

Während Russland in der internationalen Sportwelt zunehmend isoliert wird, hat man in der Fifa-Zentrale am Zürichberg die Zeichen der Zeit wieder einmal nicht erkannt. Präsident Infantino hat es bisher ausführlich vermieden, das Wort „Krieg“ in den Mund zu nehmen, wenn er alle Fragen zur russischen Invasion in die Ukraine umschifft. Und die bisherigen Sanktionen seines Verbandes gegen Russland sind im Grund genommen jene, die der Internationale Sportgerichtsshof CAS schon vor Jahren im Zuge des russischen Staatsdoping-Skandals ausgesprochen hat und die sich als zahnlos erwiesen haben: Keine Heimspiele, keine Flagge, keine Hymne; Russlands Nationalmannschaft heißt nicht mehr Russland, sondern läuft unter dem Namen ihres Verbandes RFU auf. Kurzum: Während der Europäische Verband Uefa immerhin St. Petersburg, wo im Vorjahr noch sieben Partien der paneuropäischen EM stattgefunden haben, die Austragung des Champions-League-Finales entzogen hat, verharren die Fifa-Verantwortlichen in der Beobachterrolle.