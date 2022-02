Der Golf-Meilenstein der besonnenen Bulldogge Sepp Straka

Sepp Straka, 28, gewann als erster Österreicher auf der PGA-Tour. Ein historisches Highlight in einer Karriere der vielen Zufälle.

Palm Beach Gardens/Wien. „Man sagt, dass Golf ein Spiel gegen sich selbst ist. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn es gegen deinen Zwilling geht.“ Mit dieser besonderen Rivalität hatte Sepp Straka einst in seiner Jugend in Wien den Golfsport kennengelernt, der Wettkampf stand im Vordergrund, wann immer er gegen den zwei Minuten älteren Sam antrat. Dieser Bruder sollte nicht nur den Zugang zum Sport maßgeblich prägen, sondern stellte – obgleich nicht immer bewusst – auch die Weichen für die spätere Profikarriere des Jüngeren.

Am Sonntag schrieb Sepp Straka in Palm Beach Gardens Sportgeschichte, als er das Honda Classic und damit als erster Österreicher ein PGA-Turnier gewann. Als „surreal“ bezeichnete der 28-Jährige den in einem verregneten Finish besiegelten den historischen Triumph, der ihm mit 270 Schlägen (71/64/69/66) 1,28 Millionen Euro und damit mehr Preisgeld als in jeder seiner drei bisherigen Saisonen auf der US-Tour einbrachte. Nach dem Erreichen der PGA-Spielberechtigung für 2019 bescherte der US-Doppelstaatsbürger dem heimischen Golfsport damit das nächste Highlight. „Ich bin sicher, dass ich es bald begreifen werde. Aber es ist verrückt“, sagte Straka, der mit Mutter Mary und Ehefrau Paige vor Ort jubelte.