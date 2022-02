Russische Künstler sagen Teilnahme an Biennale in Venedig ab

„Es gibt keinen Platz für Kunst, wenn Zivilisten unter Raketenfeuer sterben“, schrieben die beiden Künstler, die Russland bei der Biennale hätten vertreten sollen.

Russland wird nicht an der heurigen Kunstbiennale in Venedig teilnehmen: Der Kurator und die beiden Künstler des russischen Pavillons haben wegen Putins Angriff auf die Ukraine ihre Teilnahme abgesagt. „Es gibt keinen Platz für Kunst, wenn Zivilisten unter Raketenfeuer sterben, wenn sich ukrainische Bürger in Unterschlüpfen verstecken und russische Protestierende zum Schweigen gebracht werden“, posteten die Künstler Alexandra Sukhareva und Kirill Savchenkov am Sonntag in den sozialen Medien.

Auch der Kurator Raimundas Malašauskas fand auf Instagram deutliche Worte: Im Lichte der militärischen Invasion könne er seine Arbeit nicht fortsetzen. „Dieser Krieg ist politisch und emotional unerträglich.“ Er selbst sei in Litauen geboren, als das Land Teil der Sowjetunion war. Die Vorstellung, wieder unter einem russischen oder einem anderen Reich zu leben sei „einfach unerträglich“.

Der offizielle Instagram-Account des russischen Pavillons bestätigte die Absage und kündigte an, in diesem Jahr auch keine anderen Künstler beherbergen zu wollen: „Der russische Pavillon wird geschlossen bleiben."

Biennale drückt Solidarität aus

Die Biennale drückte in einer Aussendung „volle Solidarität für diesen noblen Akt der Courage“ aus. „Die Biennale bleibt ein Ort, an dem sich Menschen für Kunst und Kultur treffen, und verurteilt all jene, die Gewalt anwenden, um Dialog und Frieden zu verhindern."

Die Organisatoren des ukrainischen Pavillons hatten schon davor gefordert, der „russischen Propagandamaschine“ den Zugang zur Biennale zu entziehen. Die aktuelle Entscheidung begrüße man, heißt es in einem Tweet. Dass sie von den Künstlern und dem Kurator getroffen wurde und nicht von deren Auftraggebern oder der Biennale selbst, „spricht für sich selbst“.

Ob die Ukraine selbst an der Biennale teilnehmen kann, bleibt indes offen. Der Künstler Pavlo Makov und das Kuratorenteam haben vergangene Woche ihre Hoffnung ausgedrückt, dass ihr Auftritt stattfinden kann. Wegen der russischen Invasion könnten sie ihre Arbeit nun aber nicht fortsetzen, sondern seien damit beschäftigt, „ihr Leben und ihre Kunstwerke zu schützen".

(Red.)