Insider: Fifa wird Russlands Nationalteams ausschließen

Der Fußballweltverband hat lange gezögert, nun aber dürfte die schärfste Sanktion gegen Russlands Nationalteams erfolgen.

Der Fußballweltverband Fifa wird die russischen Nationalteams von allen Bewerben ausschließen, das kündigte eine mit den laufenden Verhandlungen vertraute Quelle der Nachrichtenagentur Reuters an. Derzeit besprechen sich Fifa und Europas Fußballunion Uefa über zu ergreifende Maßnahmen, für den Abend wird eine Deklaration erwartet.

Zuvor hatte die Fifa in einer ersten Erklärung verfügt, dass Russlands Teams künftig ohne Ländernamen, Insignien und Hymne auf neutralem Boden antreten müssen. Das war dem Verband Polens, das im Playoff für die WM 2022 in Katar im März auf Russland trifft zu wenig. Auch Schweden und Tschechien, Kontrahenten im Falle eines russischen Aufstiegs, kündigten an, nicht gegen Russland anzutreten.

Der Ausschluss würde freilich nicht nur das Männer-Nationalteam betreffen, sondern auch jenes der Frauen, das sich eigentlich für die EM-Endrunde im Sommer in England qualifiziert hat. Auch in diesem Fall gab es vorab bereits Boykott-Androhungen anderer Nationen.

(Reuters/red)