Auf dem Papier ist die ÖVP für eine europäische Armee

In ihrem Parteiprogramm plädiert die ÖVP für eine europäische Armee als „langfristiges Ziel“. In der Praxis ignoriert man aber die Passage.

Im Mai 2015 lieferten sich Sebastian Kurz und Andreas Khol ein Match auf offener Bühne. Der eine war noch Außenminister und JVP-Chef, der andere Obmann des Seniorenbundes. Am sogenannten Reformparteitag der Volkspartei warben sie für ihre Idee: Kurz plädierte für ein, wie er es nannte, „minderheitenfreundliches Mehrheitswahlrecht“ – Khol warnte davor. Am Ende sollten die Delegierten darüber entscheiden. Und Kurz fehlte nur eine einzige Stimme, um den Plan durchzusetzen.

In diesem Mai 2015 beendete die ÖVP mit viel Inszenierung ihre „Evolution“ – so nannte die Partei den Weg hin zu einem neuen Programm. Mehr als ein Jahr lang sollten Mitglieder und Interessierte ihre Meinung über strittige Themen abgeben. Die Partei feierte sich und den vergleichsweise offenen, demokratischen Prozess. Am Ende stimmten knapp 400 Delegierte am Parteitag darüber ab, was endgültig im Programm stehen sollte. Das Mehrheitswahlrecht war es also nicht.