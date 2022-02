Warum der Durchmarsch der MFG in Tirol ausblieb

Die Luft in der Debatte um die Impfpflicht ist vorerst draußen. Zudem mangelte es an Personen mit Strahlkraft.

Beim ersten Anlauf in 47 der 50 Gemeinden, in denen MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) antrat, Mandate zu erzielen, ist auf jeden Fall ein beachtlicher Erfolg. In der 17.000-Einwohner-Stadt Kufstein wurde die impf- und maßnahmenkritische Partei sogar drittstärkste Kraft.

„Wir sind zur absoluten Größe in Tirol geworden“, sagt Landessprecher Bernhard Schmidt, ein ehemaliges FPÖ-Mitglied, nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am Sonntag. „Es ist ein Riesenerfolg, dass das Produkt MFG auch tatsächlich überall unter diesem Namen angetreten ist.“ Aus diesem Blickwinkel sei die Liste „Spitzenreiter in ganz Tirol“.

Das ist eine nicht ganz unberechtigte Interpretation. Eine andere: Die erst im Februar 2021 als Reaktion auf die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gegründete Partei blieb – teilweise deutlich – hinter den hohen Erwartungen zurück. Diese waren insofern begründet, als MFG bei den oberösterreichischen Landtagswahlen im September mit 6,2 Prozent und einem Knall in den Landtag einzog. Zu einer Zeit, in der von einer allgemeinen Impfpflicht noch gar keine Rede war.

Nach den Ereignissen der vergangenen Wochen – mit dem Beschluss der Impfpflicht und der anschließenden Ankündigung, sie vielleicht doch auszusetzen oder auch nicht – war also durchaus davon auszugehen, dass die Liste auch in Tirol große Erfolge feiert und in einigen Gemeinden sogar den Bürgermeistersessel erobert. Das gelang ihr in keinem Ort, nicht einmal die Teilnahme an einer Stichwahl schafften die 22 Kandidaten.