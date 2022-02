Die neutrale Schweiz bestraft nun doch den Kreml

Nach anfänglichem Zögern schließt sich die Schweiz den EU-Sanktionen gegen den Kreml an. Die Wende erfolgte nach Kritik aus dem In- und Ausland. Die Maßnahmen dürften bei Oligarchen Panik auslösen.

Ursprünglich wollte sich die Schweiz auch diesmal hinter ihrem dicken Neutralitätswall verschanzen – und sich aus dem Ukraine-Krieg raushalten. Nach der russischen Invasion am Donnerstag, als bereits EU, Großbritannien und die USA Sanktionen gegen den Kreml verschärft hatten, kramte man in Bern den beeindruckenden Begriff „Umgehungsverhinderungsmaßnahmen“ aus der Schublade. Diese nebulöse Maßnahme, die schon bei der Krim-Annexion eingesetzt worden ist, verbietet Russen in der Schweiz, EU-Sanktionen zu umgehen. Vermögen blieben aber de facto unberührt.

In Brüssel reagierte man gereizt, in Washington erzürnt. Und intern hagelte es Kritik. Der Druck zeigte Wirkung: Am Montag gaben die Eidgenossen ihre Isolation auf: In einer Sondersitzung beschloss der Bundesrat, russische Vermögenswerte in der Schweiz einzufrieren – und schloss sich damit den westlichen Staaten an: Vermögen von gelisteten Personen und Unternehmen seien ab sofort gesperrt, erklärt die Regierung. Auch die Finanzsanktionen gegen den russischen Präsidenten, Wladimir Putin, Ministerpräsident Michail Mischustin und Außenminister Sergej Lawrow würden mit sofortiger Wirkung vollzogen.