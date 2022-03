Ruhm den Helden? Ja, weil er ihnen gebührt

Heldentum, gar noch mit der Waffe in der Hand? Das schien völlig passé. Nun feiern wir ukrainische Soldaten und todesmutige Politiker. Was tut sich da?

„Ich gebe ohne Kampf nicht auf“, singen die Ukrainer aus der Wiener Diaspora. Eigentlich ist der Song der Rockband Okean Elzy ein Liebeslied eines Verlassenen, jetzt aber dient sein Refrain als Durchhalteparole. „Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden“ skandieren die Demonstranten, die Parole vom Maidan. Sonntagabend am Heldenplatz, neben den Reiterstandbildern, mit denen einst die Monarchie ihre Feldherrn glorifizierte. Auch den Österreichern, die mit ihnen gegen den Überfall Putins auf die Ukraine protestieren, wird dabei nicht mulmig zumute. Weil plötzlich alles anders ist.

Die ganze westliche Welt staunt, mit leiser Beschämung, über den Widerstandsgeist einer unterlegenen Armee. Über die Geschichte von den dreizehn Grenzwächtern auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer, die sich einem russischen Kriegsschiff nicht ergeben wollten und ihren frechen Funkspruch – vielleicht? nur fast? – mit dem Leben bezahlten. Über Menschenketten, die Panzer am Vormarsch hindern. Über einen Ingenieur, der sich mit einer Brücke in die Luft sprengt, weil die feindlichen Truppen so nah sind und er keine Zeit zur Flucht mehr hat. Und über Präsident Selenskij, der als melancholischer Fernsehkomiker begann und jetzt, wo sein Leben akut bedroht ist, in Handyvideos unfassbar gefasst all jene auslacht, die ihm eine rettende Flucht ins Exil anbieten.