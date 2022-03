Die übersehene Gefahr für Europas Sicherheit

Belarus ist zum Vasallenstaat Putins geschrumpft. Das verändert die Sicherheitsarchitektur Europas – und womöglich ermutigte es Putin erst zum Angriff auf Kiew.

Wien. Diese Zeitenwende in der Sicherheitspolitik vollzog sich im Stillen. Also ohne dass Europas Öffentlichkeit davon groß Notiz nahm. Und ohne dass ein einziger Schuss zu hören war. Belarus fiel Wladimir Putin einfach in den Schoß. Genauer flüchtete sich dorthin Machthaber Alexander Lukaschenko, nachdem er im Sommer 2020 in Minsk Proteste gegen Wahlbetrug brutal niedergeschlagen hatte und in Europa nach und nach zum Paria geworden war. Heute hängt seine Ex-Sowjetrepublik wieder am Tropf von Moskau. Heute ist Lukaschenko Putins Vasall.

Das ist keine Kleinigkeit. Es verändert Europas Sicherheitsarchitektur. Es schenkt Putin neue Drohkulissen gegenüber dem Westen. Und es eröffnete ihm Optionen für einen Krieg gegen die Ukraine.