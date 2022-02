US-Börsen mehrheitlich im Minus

(c) imago images/Xinhua (Wang Ying)

An der Wall Street dreht sich weiterhin alles um den Ukraine-Krieg. Dow Jownes schließt mit minus 0,90 Prozent ab, Nasdaq Composite verliert moderate 0,12 Prozent.

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag im Minus notiert. Gegen 19.10 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Abschlag von 306,95 Zählern oder 0,90 Prozent bei 33.751,80 Punkten. Der S&P-500 Index lag 0,76 Prozent im Minus bei 4.351,38 Zähler. Der Nasdaq Composite Index schwächte sich um vergleichsweise moderate 0,12 Prozent auf 13.677,69 Einheiten ab.

Zu Wochenbeginn konzentrierten sich die Anleger auf den Krieg in der Ukraine, auf die verschärften Sanktionen gegen Russland und auf deren wirtschaftliche Folgen. Wie es an der Börse weitergehe, hänge davon ab, wie sich der Krieg gepaart mit den Atomschlag-Drohungen weiterentwickle und wie stark die Sanktionen gegen Russland auf die Weltwirtschaft überschwappen, hieß es in einem Händlerkommentar.

Bankenaktien litten besonders

Vor allem Bankenaktien litten unter den Sanktionen. So fielen Citigroup um 4,6 Prozent. Die Aktionäre von JPMorgan mussten ein Minus von 2,7 Prozent und Goldman Sachs verbilligten sich um 2,2 Prozent.

Die Aussicht auf steigende Militärausgaben mancher Länder im Zuge des Ukraine-Krieges und damit milliardenschwere Bestellungen bei Rüstungskonzernen beflügelte deren Aktien. So zogen die Anteilscheine von Raytheon um 3,2 Prozent an. Für die Papiere von Lockheed Martin ging es um 4,2 Prozent nach oben.

Konjunkturdaten gerieten vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs am Montag in den Hintergrund. Der knapp nach Börsenstart veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Raum Chicago lag im Februar bei 56,3 Punkten und damit unter dem Mittel der Prognosen von 62,3. In dem üblicherweise viel beachteten Stimmungsbarometer zeigen sich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs noch nicht.

Weitere Entscheidungen gebannt erwartet

Mit Spannung erwartet wird jetzt, inwiefern die Notenbanken die negativen Wirtschaftsfolgen der Sanktionen in ihre geldpolitischen Entscheidungen einbeziehen. "Eine Schlüsselfrage ist, wie die Zentralbanken auf die derzeitige Situation reagieren werden, da es jetzt Abwärtsrisiken für das Wachstum, aber Aufwärtsrisiken für die Inflation gibt", schreiben die Analysten der UniCredit am Montag.

Dennoch seien die Zinserwartungen bisher nur leicht zurückgegangen. Das gilt auch für die Erwartung anstehender Zinsschritte der US-Notenbank Fed, wenngleich einem großen Zinsschritt im März laut den Analysten der Helaba nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen wird.

(APA)