Was an den Börsen jetzt gefragt ist

(c) AFP via Getty Images (INA FASSBENDER)

Atomkraft und Kohle haben vielleicht doch nicht so schnell ausgesorgt. Auch Rüstungsaktien waren am Montag begehrt.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie die westlichen Sanktionen gegen Russland lösten am Montag eine Verschiebung an den Börsen aus: Während die Anleger Banktitel aus ihren Depots warfen, griffen sie zu Versorger- und Rüstungswerten.

In der Erwartung, dass die Volkswirtschaften versuchen werden, ihre Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu reduzieren, griff man zu Aktien aus den Branchen Erneuerbare Energie, aber auch von Kraftwerksbetreibern und Versorgern generell. So legten das Bioenergieunternehmen Verbio, der Solar- und Windparkbetreiber Encavis, der Windkraftturbinenhersteller Nordex sowie das Solarunternehmen SMA Solar teils im zweistelligen Prozentbereich zu, ebenso der Kraftwerkbauer Siemens Energy. Doch auch die Aktien des Versorgers RWE steigen auf ein Elfjahreshoch, die Papiere des Konkurrenten E.ON zählten am frühen Nachmittag zu den wenigen Gewinnern in einem sehr schwachen europäischen Börsenumfeld.