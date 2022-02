Der russische Fußball im Abseits

Fifa und Uefa rangen sich zum Ausschluss Russlands durch, zahlreiche Nationen hatten zuvor in Eigenregie einen Boykott initiiert. Auch der Gazprom-Sponsordeal ist Geschichte.

Spät, aber doch hat man in der Zentrale des Fußball-Weltverbandes Fifa am Zürichberg die Zeichen der Zeit erkannt. In bemerkenswerter Einigkeit mit dem europäischen Verband Uefa wurde Montagabend verkündet, was sich nicht mehr länger aufschieben ließ: Wegen des Angriffs auf die Ukraine ist Russland ab sofort von allen internationalen Fußball-Wettbewerben suspendiert.

Obendrauf erklärte die Uefa, die Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Gazprom mit sofortiger Wirkung für beendet; einen Vertrag, der dem europäischen Fußball seit 2012 kolportiert rund 40 Millionen Euro jährlich beschert hat. Zuvor hatte sich bereits der deutsche Klub FC Schalke 04 von Gazprom getrennt. Auch Austria Wien nahm ihn von den Trikots der Nachwuchsmannschaften.

Und die sportlichen Auswirkungen? Russlands Fußball-Nationalmannschaft darf Ende März nicht am Play-off zur WM-Qualifikation und damit auch nicht an der WM im November in Katar teilnehmen. Außerdem steht RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League, weil der Achtelfinal-Gegner Spartak Moskau gewesen wäre. Über die Folgen für die Frauen-WM 2022 im Juli in England, für die Russland qualifiziert gewesen wäre, werde man später entscheiden, teilten die Verbände mit.