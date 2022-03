"Jeden Moment erwarten wir einen Angriff"

(c) imago images/Xinhua (Lu Jinbo via www.imago-images.de)

Freiwillige der territorialen Verteidigungseinheiten sollen im Norden von Kiew gemeinsam mit der ukrainischen Armee den Angriff der russischen Truppen abwehren.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit bläst der Wind so eiskalt, dass er heftig in die Wangen beißt und an den Händen bis in die Knochen schmerzt. Soldaten wärmen sich am Feuer, das in Eisentonnen und Kübeln brennt. Es sind Freiwillige der territorialen Verteidigungseinheiten, die im Norden von Kiew gemeinsam mit der ukrainischen Armee den Angriff der russischen Truppen abwehren sollen.

Auf Satellitenaufnahmen waren am Sonntag kilometerlange Konvois von russischen Panzern und anderen Militärfahrzeugen zu erkennen, die sich im Anmarsch auf Kiew befinden. Sie sollen endlich die Stadt erobern, in denen „Neonazis und Drogensüchtige herrschen“, wie russische Staatsmedien berichteten. Die erste Offensive hatte die ukrainische Armee überraschend souverän zurückgeschlagen und den Russen hohe Verluste zugefügt. Nun soll eine zweite Angriffswelle des Kremls die ukrainischen Verteidigungslinien durchbrechen.