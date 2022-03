Zalando knackt Umsatzmarke von zehn Milliarden Euro

Europas größter Online-Modehändler Zalando ist im Vorjahr um 30 Prozent gewachsen und zählt bereits 48 Millionen Kunden.

Europas größter Online-Modehändler Zalando hat im vergangenen Jahr erstmals einen Umsatz im zweistelligen Milliardenbereich erzielt. Die Erlöse kletterten um knapp 30 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro, wie der Berliner Konzern am Dienstag mitteilte. In diesem Tempo wird es allerdings nicht weitergehen. Für das laufende Jahr rechnet Zalando mit einem Umsatzplus von zwölf bis 19 Prozent auf maximal 12,3 Milliarden Euro. "Wir sehen ein paar Unsicherheiten - nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine", sagte der für das operative Geschäft verantwortliche Manager David Schröder.

Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) kletterte 2021 um elf Prozent auf 468,4 Millionen Euro. Für 2022 lässt Zalando eine große Spanne und stellt zwischen 430 und 510 Millionen Euro in Aussicht. Inzwischen zählt der Konzern 48 Millionen Kunden in Europa.

(Reuters)