Mit dem Rollkoffer über die ukrainisch-slowakische Grenze

Am ukrainisch-slowakischen Grenzübergang Vyšné Nemecké hatten sich am Montag lange Schlangen gebildet.

Zehntausende Ukrainer retten sich in die Slowakei und weiter nach Tschechien.

Das Geklapper von großen und kleinen Rollkoffern ist allgegenwärtig am Grenzübergang Vyšné Nemecké (Oberdeutschdorf). Gezogen von ukrainischem auf slowakisches Gebiet, von Frauen mit Kindern vor allem. Männer und Väter, die schon länger in der Slowakei oder in Tschechien arbeiten, erwarten sie bereits.

Ljuba, eine junge Frau mit zwei kleinen, dick eingepackten Schulkindern an den Händen, erzählt: "Mein Angst um die Kinder wurde übermächtig. Also haben wir uns per Anhalter aus unserer geliebten Heimatstadt, dem umkämpften Kiew, hierher durchgeschlagen." Die Kinder hätten glücklicherweise die meiste Zeit im Auto geschlafen. "Jetzt haben wir 15 Stunden an diesem Grenzübergang zugebracht. Menschen dicht an dicht, mit nur wenig Hab und Gut. Bei Eiseskälte. Die Ukrainer haben sehr genau kontrolliert. Die Slowaken haben nur kurz meinen Pass sehen wollen und haben uns dann durchgewinkt."

Turnsäle, Schulen und Kirchen als Quartiere

Mit ihrem Mann Pavel hatte sie per Mobiltelefon einen Treffpunkt auf slowakischer Seite ausgemacht. Dort decken sie sich erst einmal mit Verpflegung ein. Das alles sowie Decken, warme Sachen und Spielzeug stehen in großen Mengen zur Verfügung, von der Armee organisiert, aber auch aus unzähligen Spenden aus dem ganzen Land. Städte und Gemeinden in Grenznähe haben sich vorbereitet. In Schulen, Turnhallen, Kulturhäusern oder Kirchen kann man Unterschlupf finden. Auch Ortsansässige bieten kostenlose Unterkünfte für die an, auf die kein Angehöriger wartet.