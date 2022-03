"In diesen Tagen stürzt die Welt derer ein, deren Angehörige sterben, die Welt derer, die Angehörige anderer töten": Lev Dodin, Leiter des Maly-Theaters in St. Petersburg und einer der wichtigsten zeitgenössischen Theaterregisseure, hat einen Flehbrief an Putin geschrieben.

„Ich bin siebenundsiebzig Jahre alt und habe in meinem Leben so viele Menschen verloren ... Ich tue das Einzige, was ich kann, ich flehe: hören Sie auf!“: „Die Presse“ bringt Auszüge aus Dodins Brief in deutscher Übersetzung.

Es ist ein persönlicher Flehbrief an Putin, stammend vom weltberühmten russischen Regisseur Lev Dodin, der das Maly-Theater in St. Petersburg leitet. „Die Presse“ bringt in Übersetzung Auszüge aus dem Schreiben, das am Montag Abend auch als Offener Brief in der russischen Theaterzeitung „Žurnal Teatr“ erschienen ist: