Hauptbild • Mirabella Paidamwoyo Dziruni kuratierte im Februar, Rumi von Baires (l.) und Florian Aschka sind im Verein. • Christine Pichler

Das Queer Museum Vienna hat ein temporäres Heim gefunden, macht es sich aber dennoch nicht bequem.

Machen Besuchende einen Schritt aus dem geräumigen, grün ausgekleideten Lastenaufzug, stehen sie bereits mitten in der Ausstellung. Der Bass wummert vom DJ-Set nebenan herüber, eine Lampeninstallation geradeaus rezitiert eine „Ode to Blackness“, links und rechts tun selbst die kleinsten Kunstkritiker ihre Meinung kund: „So spannend ist das hier gar nicht!“, sagt ein Sechsjähriger und zieht ungeduldig an der Hand seiner erwachsenen Begleitung.

Thomas Trabitsch scheint ihm die rasche Wertung nicht übel zu nehmen, quittiert das harsche Urteil mit einem versöhnlichen Seitenblick und widmet sich wieder seinem eigentlichen Thema. „Ein queeres Museum ist ja in sich schon ein Widerspruch: ‚Queer‘ steht als politischer Begriff auch dafür, sich querzustellen oder den Normen gegenüber sperrig zu verhalten. Ein Museum wiederum steht für einen klar definierten Wertekanon, eine mancherorts angestaubte, starre Institution“, sagt Trabitsch.