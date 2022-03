24.788 Corona-Neuinfektionen, Hospitalisierungen steigen

Am heutigen Dienstag sind in Österreich erneut über 24.000 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet worden. Auf den Normalstationen der Spitäler sind aktuelle so viele Patienten, wie zuletzt Mitte Dezember.

24.788 Corona-Neuinfektionen sind seit gestern in Österreich registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 21.427 Fälle, gestern sind 23.274 Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Kurve der Hospitalisierungen, die in den letzten Wochen laufend gestiegen war, nimmt weiterhin nicht ab.

Aktuell befinden sich mit 2553 Coronapatienten so viele Menschen auf den Normalstationen der Spitäler in Behandlung, wie zuletzt Mitte Dezember. Am heutigen Dienstag sind es hier 116 Corona-Patientinnen und -Patienten mehr als am Vortag. 191 Schwerkranke sind zurzeit in intensivmedizinischer Behandlung. Hier hat es in den letzten 24 Stunden eine Zunahme von 2 gegeben.

32 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben zuletzt. 14.841 Personen sind somit in Österreich insgesamt seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorben.

Näheres in Kürze.

(red.)