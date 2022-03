Nähe zu Putin: Gergiev entlassen, Netrebko sagt alle Auftritte ab

Der Dirigent wollte sich nicht kritisch zum Kriegstreiben des russischen Präsidenten äußern, er wurde von den Münchner Philharmonikern entlassen. Die Sopranistin sagt, sie sei kein politischer Mensch.

Es kommt nicht überraschend, dass der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Valery Gergiev mit sofortiger Wirkung entlassen hat. Der Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker hatte gewusst: Sollte er sich nicht schleunigst klar zu Putins Invasion äußern, würde der Bürgermeister ihn feuern. Doch der 68-Jährige entschied sich dagegen, sich unmissverständlich von dem Krieg gegen die Ukraine zu distanzieren.

Es werde damit keine weiteren Konzerte der Münchner Philharmoniker unter seiner Leitung geben, sagte Reiter. Er hatte dem Dirigenten am Freitag ein entsprechendes Ultimatum bis Montagabend gestellt. In der aktuellen Situation wäre "ein klares Signal für das Orchester, sein Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können", betonte der Rathauschef.

Das Bekenntnis zu Putins Politik: Ein offener Brief

Gergiev war seit 2015 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, eines städtischen Orchesters. Die Freundschaft mit dem russischen Machthaber Putin brachte ihn immer wieder in die Kritik. Als unpolitischer Künstler, der nur Freundschaften sucht, kann er jedenfalls nicht gesehen werden: 2014 unterschrieb er einen Künstler-Appell zur Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und bekannte sich damit offiziell zur Politik Putins.

Viel wird der Dirigent in nächster Zeit wohl nicht in europäischen Opernhäusern zu sehen sein: Auch andere Kulturinstitutionen wie die Mailänder Scala, das Festspielhaus Baden-Baden oder die Elbphilharmonie forderten Gergiev auf, sich von Putin loszusagen. Seine Künstleragentur in München trennte sich von ihm. Die Wiener Philharmoniker hatten vor wenigen Tagen bei einer Konzertserie in der New Yorker Carnegie Hall Gergiev durch einen anderen Dirigenten ersetzt.

Auch beim diesjährigen Grafenegg Festival wird er nicht wie geplant am Pult stehen. Man hoffe aber, dass sich die beiden für heuer angekündigten Orchester-Gastspiele aus Russland trotz der schwierigen Rahmenbedingungen dennoch umsetzen lassen. Schließlich sei man der Überzeugung, "dass der kulturelle Austausch nicht Opfer des Krieges werden darf".

Netrebko sagt alle Auftritte für kommende Monate ab

Diskussionen gibt es auch um die russische Sopranistin Anna Netrebko. Während sie in den vergangenen Tagen noch darauf verwies, kein politischer Mensch zu sein und damit keine Kritik am russischen Präsidenten üben wollte ("Ich bin Künstler und mein Ziel ist es, Menschen über politische Grenzen hinweg zu vereinen"), sagte die 50-jährige Sopranistin nun alle Konzerte für die kommenden Monate ab. "Nach reiflicher Überlegung habe ich die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, mich bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückzuziehen", ließ die Wahlösterreicherin über den Veranstalter River Concerts am Dienstag mitteilen.

"Es ist nicht die richtige Zeit für mich aufzutreten und zu musizieren. Ich hoffe, dass mein Publikum diese Entscheidung verstehen wird", heißt es in dem Statement weiter. Das für den 2. März in der Hamburger Elbphilharmonie geplante Konzert mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov wird auf den 7. September verschoben.

