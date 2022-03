Pariser Modewoche startet mit einem Statement zum Krieg

Während der Krieg vergangene Woche in Mailand augenscheinlich ausgeblendet wurde, sucht man in Paris zu Beginn der Modewoche nach passenden Worten.

Von einer bloßen Anerkennung der russischen Invasion in der Ukraine war man während der Mailänder Modewoche - mit einer prominenten Ausnahme - weit entfernt. Das hat nicht zuletzt auch den Modechef der ukrainischen „Vogue“ sehr enttäuscht, ganz zu schweigen von ukrainischen wie russischen Kreativschaffenden.

Die Pariser Modewoche scheint das nun anders anzugehen. Ob das am Montag veröffentlichte Presse-Statement nun ein lediglich aus der Kritik an Mailand hervorgehendes ist, lässt sich kaum beurteilen. Eine kleine Geste - und damit besser als ein Schweigen - ist es aber jedenfalls.

„Mode als Beitrag zur Emanzipation“

So schreibt der Präsident der Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Ralph Toledano, in einer Mitteilung: „Während sich die große Modefamilie zur Paris Fashion Week versammelt, hat der Krieg Europa brutal getroffen und stürzt das ukrainische Volk in Angst und Aufruhr. Die Schöpfung basiert auf den Grundsätzen der Freiheit, egal unter welchen Umständen. Und die Mode hat immer zur individuellen und kollektiven Emanzipation und zum Ausdruck in unseren Gesellschaften beigetragen.“ Vor diesem Hintergrund ermutige die Fédération de la Haute Couture et de la Mode dazu, die Schauen der kommenden Tage in feierlichem Rahmen und im Gedenken an diese dunklen Stunden zu erleben, heißt es weiter.

Am Montag präsentierte das Modelabel Off-White bereits seine jüngste Kollektion. Am Dienstag werden große Häuser wie Dior, Saint Laurent und Ottolinger folgen.

(evdin)