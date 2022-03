Amadeus Awards: Josh ist mit fünf Nominierungen Favorit

Je drei Nominierungen gibt es für Raf Camora und Oska. Die Show am 29. April wird von Conchita Wurst moderiert und in ORF 1 übertragen.

Am 29. April werden die Amadeus Awards in 14 Kategorien vergeben. In fünf Kategorien könnte der Wiener Sänger Josh abräumen, wie aus den heute bekannt gegebenen Nominierungen hervorgeht. Für Josh ist es eine ereignisreiche Woche: Am Freitag wird er zum ersten Mal Juror in der ORF-Castingshow "Starmania". Mit jeweils drei Nominierungen haben auch Raf Camora und Oska gute Chancen auf eine Trophäe.

Mit seinem Album "Teilzeitromantik" konkurriert Josh in der Kategorie "Album des Jahres" mit Kollegen wie Ina Regen ("Rot"), Mira Lu Kovacs ("What Else Can Break"), Chris Steger ("Zefix") und Raf Camora ("Zukunft"). Nominiert ist der 36-Jährige auch für den "Besten Song" ("Expresso & Tschianti"), hier hat er Konkurrenz von Raf Camora feat. Bonez MC ("Blaues Licht"), Seiler und Speer ("Hödn"), Klangkarussell ("Home") und Bilderbuch ("Nahuel Huapi"). Auch in den Sparten "Bester Songwriter", "Pop/Rock" und auf den Tonstudio-Preis "Bester Sound" hat der "Starmania"-Juror Chancen. In letzterer Kategorie ist auch Oska nominiert, die auch als bester Alternative-Act und "Live-Act des Jahres" ins Rennen geht.

Neben den allgemeinen Kategorien für Album und Song des Jahres sowie Songwriter*in und Tonstudiopreis gibt es auch heuer eine Auszeichnung für den besten Live-Act - obwohl zahlreiche Konzerte coronabedingt nicht stattfinden konnten.

In bewährter Weise stimmen die Hörer von FM4 für den FM4-Award ab (nominiert: Bibiza, Buntspecht, Cari Cari, Eli Preiss und Granada). Außerdem gibt es sieben Genrepreise. Die Lebenswerkauszeichnung wird vom Verband der Österreichischen Musikwirtschaft IFPI vergeben.

Show in ORF 1 zu sehen

Ab sofort können Fans bis zum 21. März für ihre Favoriten online abstimmen. Ermittelt wurden die Nominierten einerseits aus den Verkäufen im Jahr 2021 und andererseits durch eine Jury aus rund 150 Expertinnen und Experten aus der Musik- und Medienbranche. Die finale Wertung setzt sich dann zu je einem Drittel aus Publikumsvoting, Juryvoting und Musikverkäufen zusammen. Die Amadeus-Show am 29. April wird auf ORF 1 übertragen, moderieren wird Conchita Wurst.

Alle Nominierungen im Überblick:

Song des Jahres:

"Blaues Licht“ von Raf Camora feat. Bonez MC

"Expresso & Tschianti“ von Josh.

"Hödn“ von Seiler und Speer

"Home“ von Klangkarussell

"Nahuel Huapi“ von Bilderbuch

Album des Jahres:

"Rot“ - Ina Regen

"Teilzeitromantik“ von Josh.

"What Else Can Break“ von Mira Lu Kovacs

"Zefix“ von Chris Steger

"Zukunft“ von Raf Camora

Songwriting:

"Boring" von Lisa Pac, Text & Komposition: Lisa Pac

"Deine Richtung" von Ness, Text & Komposition: Ness, David Slomo

"Expresso & Tschianti" von Josh., Text & Komposition: Josh., Tamara Olorga, Ricardo Bettiol

"Growing Pains" von Nathan Trent, Komposition: Nathan Trent, Johannes Traxler, Text: Nathan Trent, Sakura Katsuura Chow

"Pay" von Felicia Lu, Text & Komposition: Felicia Lu

FM4 Award:

Bibiza

Buntspecht

Cari Cari

Eli Preiss

Granada

Live-Act des Jahres:

Folkshilfe

Herbert Pixner Projekt

Oska

Pizzera & Jaus

Turbobier

Alternative:

Buntspecht

Granada

Mira Lu Kovacs

Oska

Sharktank

Elctronic/Dance:

Elektro Guzzi

Harris & Ford

Klangkarussell

Parov Stelar

Toby Romeo

Hard & Heavy:

Autumn Bride

Bloodsucking Zombies from Outer Space

Dragony

Harakiri For The Sky

Turbobier

Hip Hop/Urban:

Bibiza

Eli Preiss

Kerosin95

Raf Camora

Verifiziert

Jazz/World/Blues:

Die Strottern

Ernst Molden & das Frauenorchester

Gina Schwarz

Molden/Resetarits/Soyka/Wirth

Sophie Abraham

Pop/Rock

Bilderbuch

Chris Steger

Florence Arman

Josh.

Seiler und Speer

Schlager/Volksmusik:

Andreas Gabalier

DJ Ötzi

Melissa Naschenweng

Nik P.

Semino Rossi

Tonstudiopreis Best Sound:

"Album" von Clueso, Recording: Sebastian Arman, Tobias Kuhn, Markus Weiss, Flow Studios Berlin, Mix: Nikodem Milewski, Truva, Beatzarre, Djorkaef, Clueso, Daniel Flamm, Junus "Kingsize" Cimen, Mastering: Nikodem Milewski, Zino Mikorey, Künstlerische Produktion: Decco, Alexis Troy, Beatzarre, Daniel Flamm, Djorkaef, Hitimpulse, Tobias Kuhn, Macloud, Miksu, Pascal "Kalli" Reinhardt, Sizzy, Michael Geldreich

"Down Low" von W1ZE, Recording: Maximilian Walch, Jonas Haslauer, Mix: Maximilian Walch, Jonas Haslauer, Mastering: Nikodem Milewski, Künstlerische Produktion: Maximilian Walch, Jonas Haslauer, Elias Stejskal

"Honeymoon Phase" von Oska, Recording: Alex Pohn, Mix: Lukas Hillebrand, Patrick Kummenecker, Mastering: Martin Scheer, Künstlerische Produktion: Alex Pohn, Co-Produktion: Johannes Römer, Matthias Oldofredi, Oska

"Out of the Blue" von Florence Arman, Recording: Matthias Oldofredi, Sebastian Arman, Florence Arman, David Bronner, Mix: Andrew Maury, Matthias Oldofredi, David Bronner, Mastering: Zino Mikorey, Künstlerische Produktion: Matthias Oldofredi, Sebastian Arman, Florence Arman, David Bronner

"Teilzeitromantik" von Josh., Recording: Florian Koch, Constantin Kaiser, Valentin Bröderbauer, Thomas Porzig, Ricardo Bettiol, Mix: Florian Koch, Patrick Kummeneker, Lukas Hillebrand, Alexander Lausch, Thomas Porzig, Ricardo Bettiol, Mastering: Martin Scheer, Künstlerische Produktion: Florian Koch, Thomas Porzig, Ricardo Bettiol, Josh.

Lebenswerk:

Wird vom Veranstalter, dem Verband der Österreichischen Musikwirtschaft, ausgewählt.

