Kunsthaus Graz: Andreja Hribernik wird neue Leiterin

Andreja Hribernik wurde 1978 in Slovenj Gradec geboren. Sie studierte von 1997 bis 2003 Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen an der Universität Ljubljana.

2006 erhielt sie von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ein Scholarship für junge Kuratoren aus Osteuropa und lebte von 2007 bis 2009 in Deutschland. An der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) realisierte sie in dieser Zeit das Webprojekt GfZK-3 und kuratierte die Einzelausstellung von Arthur Zalewski.

Zwischen 2010 und 2013 war Hribernik an der Moderna Galerija in Ljubljana in der Projektkoordination und Digitalisierung tätig.