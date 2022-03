Nehammer: Putin soll "voll verantwortlich gemacht werden"

(c) Georg Hochmuth, APA

Der Kanzler ruft den Kremlchef zur Waffenruhe in der Ukraine auf und fordert die Errichtung sicherer Korridore für Flüchtende. Zudem greife Österreich zu einem der „schärfsten diplomatischen Mittel“.

Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) senden einen „dringenden Appell“ an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Situation in der „von Russland überfallenen Ukraine“ spitze sich dramatisch zu, sagte Nehammer bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Von den russischen Angriffen seien auch mehr und mehr zivile Ziele betroffen. „Die Menschen, die in Kiew leben, rechnen stündlich mit einem Angriff“, meinte der Kanzler. „Der Ring um die ukrainische Hauptstadt wird enger.“

Er habe „äußerste Hochachtung“ vor allem, „die in der Ukraine um ihr Heimatland kämpfen“. Man beobachte „ein hohes Maß an Verteidigungsbereitschaft und Wehrhaftigkeit“ und man führe Gespräche, so Nehammer weiter. Er stehe im Austausch mit dem Bürgermeister von Kiew wie auch mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten: „Die Lage ist dramatisch.“ Und zwar nicht nur für jene, die kämpfen, sondern auch für jene, die das Land verlassen wollen, denn: „Es gibt keine sicheren Korridore.“ Das betreffe nicht nur flüchtende Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch Österreicherinnen und Österreicher.

Weiters hielt der Kanzler fest: „Diese sogenannte Militäroperation, wie sie der Präsident der Russischen Föderation nennt, ist nichts anderes als ein Krieg, der einseitig begonnen worden ist“, der ein Land in Bedrängnis bringe und einen „beispiellosen Völkerrechtsangriff“ darstelle. Er habe deswegen Außenminister Schallenberg damit beauftragt, den russischen Botschafter zu zitieren, und zwar auf Ministerebene. Dabei handele es sich um eines der schärften diplomatischen Mittel, „das uns als neutrales Land zur Verfügung steht“.

„Wie naiv ist das vom Kanzler von Österreich?“

Zudem rufe er die Führung in Moskau auf, sicherstellen, dass humanitäre Korridore, vor allem aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw, möglich sind. „Humanitäre Hilfe ist jetzt notwendiger denn je", so Nehammer. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger reiche nur noch ein paar Tage, „dann beginnt die humanitäre Katastrophe vor unseren Augen“. Eine „Waffenruhe ist gebotener denn je“, sagte der Kanzler. Er sei sich bewusst, dass Kritiker nun einwenden würden: „Wie naiv ist das vom Kanzler von Österreich, die Russische Föderation aufzurufen?“ Aber: „Ich kann nur eines sagen: Menschlichkeit ist jetzt das Gebot der Stunde“ und zeuge von „wahrer Größe“.

„Wir werden den russischen Präsidenten voll verantwortlich machen, wenn österreichische Staatsbürger zu Schaden kommen“, so Nehammer. „Und wenn es darum geht, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuklären.“ Überdies müsse sich der Kremlchef darüber im Klaren sein, dass seine Handlungen nicht vergessen würden.

Völkerrechtliche Verträge „nicht einfach ignorieren“

Schallenberg ergänzte, er habe den russischen Botschafter nun zum dritten Mal zu sich ins Außenministerium zitiert und ihm deutlich gemacht: „Wer die elementarsten Menschenrechte mit Füßen tritt, stellt sich ins Abseits.“ Für den Angriffskrieg gebe es keine Rechtfertigung. Russland zerstöre mutwillig die Sicherheitsordnung, obgleich es sämtliche völkerrechtliche Verträge unterzeichnet habe. Letztere aber könne man „nicht einfach ignorieren“. Mehr noch: Angriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine „können als Kriegsverbrechen angeklagt werden“, so auch der Einsatz von Streumunition, den man derzeit erlebe.

An den Botschafter habe er daher drei Forderungen gestellt: die Einhaltung der Menschenrechte, die Errichtung von Korridoren für Flüchtende sowie die Sicherstellung des vollen Zugangs für humanitäre Organisationen. Wie Nehammer zuvor betonte auch Schallenberg: „Wenn Zivilisten zu Schaden kommen, wird das der russischen Führung angelastet werden.“