So klingt es, wenn Frauen Männerlieder singen

Hauptbild • Die US-Sängerin Beth Hart gibt auf „Tribute to Led Zeppelin“ glaubwürdig die Machofrau. • Roxanne de Roode

Beth Hart präsentiert ein aggressiv-erotisches Album mit Led-Zeppelin-Songs, Lucinda Williams singt mit harscher Stimme Dylan und die Stones. Die Texte sind sehr maskulin, zuweilen frauenfeindlich. Eine Übung in Resilienz?

Blümchenkleider sind nicht das Ihre. Von der Anmutung her war die amerikanische Sängerin Beth Hart noch nie ein Pupperl. Enge Lederhosen und ausufernde Tätowierungen dienen ihr als visuelles Gegengewicht zur kräftigen Stimme. Die hat sie jetzt in den Dienst klassischer Led-Zeppelin-Songs gestellt. Nach Jahren, in denen sie zwischen Blues und Soul changierte, begab sie sich für ihr neues Album „Tribute to Led Zeppelin“ in den Gestus der Rockröhre. Hässliches Wort, aber treffend.

Rollende Beats, knatternde Gitarrenriffs führen in den Song „Whole Lotta Love“, einen Klassiker der Rockmusik. Led-Zeppelin-Sänger Robert Plant gab in dem 1969 aufgenommenen Song ganz den von hohem Testosteronspiegel geplagten jungen Mann.