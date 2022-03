Krieg und Pandemie machen Aufschwung am Arbeitsmarkt fragil

Krieg und Pandemie könnten die zuletzt gute Entwicklung am Arbeitsmarkt rasch wieder zunichte machen. Das AMS steckt Millionen in die Digitalisierung.

Wien. Mehr als eine halbe Million Menschen ist bereits aus der Ukraine geflohen, seit der russische Diktator Wladimir Putin den Überfall auf das Land gestartet hat. Und je länger der Krieg andauert, desto stärker steigt nicht nur die Zahl der Vertriebenen, sondern auch das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine. Die Vereinten Nationen rechnen mit Millionen Menschen, die der Krieg in die Europäische Union vertreiben könnte. Sollte das Land über Jahre unsicher bleiben, werden viele Vertriebene bleiben.

Was das für den Arbeitsmarkt in Europa – und insbesondere in Österreich – bedeutet, ist derzeit allerdings nebensächlich, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Es gehe darum, „solidarisch mit den Menschen zu sein“ und Hilfe zu leisten. Wenn es zu einer großen Zahl von Vertriebenen komme, werde die Regierung gut vorbereitet sein und eine klare Linie haben.

Derzeit gehe es vor allem darum, Unterkünfte für Frauen mit Kindern und ältere Personen zu finden, sagte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS). Auf kurze Frist könne sich der Krieg insofern auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen, als er Unsicherheit bringt und die Wirtschaft – damit auch das Jobwachstum – bremst. Geflüchtete würden frühestens mittelfristig zu einem Arbeitsmarktthema.

Positive Entwicklung

Abgesehen von den großen Unsicherheiten – neben dem Krieg ist das auch die Coronapandemie, die noch nicht vorbei ist – entwickelte sich der heimische Arbeitsmarkt zuletzt gut, sagte Kocher.

Die Zahl der arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmer per Ende Februar sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund ein Viertel auf 376.861 Menschen. Auch im Vergleich zum Jänner ging die Zahl der Arbeitslosen zurück. Wobei hier das Gros des Rückgangs auf saisonale Effekte zurückzuführen ist. Auch wenn noch immer mehr als 187.000 Menschen zur Kurzarbeit vorangemeldet sind: Kocher sprach von der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit 2011. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 7,3 Prozent.

Es waren beim Arbeitsmarktservice per Ende Februar 118.996 offene Stellen als sofort verfügbar gemeldet.

Das Ziel sei nun, die Zahl noch weiter nach unten zu drücken und auch bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit Fortschritte zu machen. Die ging im Vergleich zum Vormonat nur marginal zurück, auf rund 106.000 Betroffene.

Mehr Geld für AMS-Digitalisierung

Umsetzen will man die Ziele unter anderem mit einem Zusatzbudget von zwölf Millionen, die das AMS heuer für die Digitalisierung seiner Verwaltung und Dienstleistungen erhalten soll. In Summe stehen dem AMS dann mehr als 30 Millionen Euro für Digitalisierung zur Verfügung.

Eines der zentralen Vorhaben ist laut AMS-Chef Kopf, das Skill-Matching beim AMS zu verbessern. Demnach ist das Ziel, Jobs nicht als passend oder nicht passend für Arbeitsuchende zu klassifizieren, sondern die Übereinstimmung von Anforderungen und Qualifikationen in Prozent anzugeben. Dann könne man effizienter Jobs vermitteln, so Kopf.

Ein weiteres Vorhaben des AMS ist die Verbesserung der Kundenkommunikation über digitale Kanäle. Auch eine App soll es geben. Je effizienter die Prozesse, desto mehr Zeit können die AMS-Berater den einzelnen Job-Suchenden widmen. Und darum gehe es ja letztlich.

Auf einen Rechnungshofbericht, wonach es bei der Corona-Kurzarbeit in der ersten Antragsphase bis Mai 2020 zu einer massiven Überförderung gekommen sei – Größenordnung: 500 Millionen Euro –, sagte Kopf am Dienstag sinngemäß, dass gerade am Anfang der Krise Schnelligkeit das Gebot der Stunde gewesen sei, weniger Genauigkeit.

Es sei darum gegangen, einen noch massiveren Anstieg der Arbeitslosigkeit vor allem im Dienstleistungssektor zu verhindern. Das sei auch gelungen. Die Ressourcen, alle Empfänger genau zu prüfen, habe das Arbeitsmarktservice nicht gehabt. (luis)