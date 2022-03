Jobvergabe: Auch Staatsanwälte zeigen Flagge

Um Postenschacher zu vermeiden, fordern die Ankläger mehr Selbstbestimmung bei Rekrutierung des Personals.

Wie viele Absprachen hinter vorgehaltener Hand, wie viel politische Farbenlehre steckt in der Besetzung von (höheren und hohen) Justizposten? Diplomatische Antwort: Diese Begriffe sind keine Fremdworte, wenn man sich publik gewordene Chats aus dem Jahr 2016 ansieht. Als Reaktion darauf laufen dieser Tage Gesprächsrunden, die von Grünen-Justizministerin Alma Zadić orchestriert werden.

Nach OGH-Präsidentin Elisabeth Lovrek und den Spitzen der vier österreichischen Oberlandesgerichte in der Vorwoche waren am Montag die Leiter der Oberstaatsanwaltschaften und am Dienstag die Staatsanwälte bzw. deren Standesvertretung an der Reihe. Das Who-is-Who der Justiz gab sich im Palais Trautson, dem Sitz des Justizressorts, die Klinke in die Hand.

Auch die Anklagebehörden sind Teil der Justiz (Staatsanwälte haben dieselbe Ausbildung wie Richter) und so sieht auch Staatsanwälte-Präsidentin Cornelia Koller eine günstige Gelegenheit um Flagge zu zeigen. Es geht – so wie bei den Richtern – um die Frage, wer welchen Posten bekommt. Und wie transparent derartige Vergaben sind.