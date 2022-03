Juventus Turin - ein Jungstar schmeichelt der alten Dame

Vier Tore in sechs Spielen. Trifft Dušan Vlahović nun im Cup?

Winter-Neuzugang Dušan Vlahović lässt mit seinen Toren Juventus Turin von Titeln träumen. Im Cup-Halbfinale kommt es heute zum Wiedersehen mit Ex-Klub Fiorentina.

Turin/Wien. Die Lebensversicherung für Juventus Turin heißt Dušan Vlahović, ist 22 Jahre jung und erst seit 28. Jänner beim italienischen Rekordmeister. Die „alte Dame“ hat schon bessere Tage erlebt: Im Vorjahr ging man nach neun Meisterschaften in Folge erstmals leer aus und wurde nur enttäuschender Vierter, eine internationale Trophäe stemmte man zuletzt gar erst 1996 in der Champions League. Dass Klub und Tifosi heuer wieder von Titeln träumen dürfen, ist maßgeblich eben auch Winter-Neuzugang Vlahović zu verdanken.

Die realistischste, obgleich unattraktivste Titelchance geht Juventus heute (21 Uhr, live Dazn) in der Coppa Italia nach. Im Halbfinale wartet mit Fiorentina der Ex-Klub von Vlahović, und somit ein brisantes Duell. Denn in Florenz ist man auf den serbischen Stürmer und dessen Berater gar nicht gut zu sprechen. Zwar belief sich die Ablöse auf rund 80 Millionen Euro, viel lieber als an einen Ligarivalen hätte Klubchef Rocco Commisso den Linksfuß aber nach England verkauft. „Seine Berater waren nicht ehrlich, sind Lügner“, schimpfte er.