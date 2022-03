Ukraine-Krieg: Die Auswirkungen auf die Sportwelt

Ausschlüsse von Teams und Sportlern, Absagen von Veranstaltungen oder klare Worte zum Konflikt: Die Meldungen zum Thema.

Gisdol beendet Trainerjob in Moskau

Der Deutsche Markus Gisdol ist nicht mehr Trainer beim russischen Fußballclub Lokomotive Moskau. Wie der Hauptstadtclub am Dienstag mitteilte, trenne man sich von dem 52-Jährigen. Die Begründung für seinen Rücktritt nach nur viereinhalb Monaten lieferte Gisdol selbst. "Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet", sagte er der "Bild".

"Ich kann nicht in Moskau auf dem Trainingsplatz stehen, die Spieler trainieren, Professionalität einfordern und ein paar Kilometer weiter werden Befehle erteilt, die großes Leid über ein gesamtes Volk bringen. Das ist meine persönliche Entscheidung und hiervon bin ich absolut überzeugt", sagte Gisdol, der in der deutschen Bundesliga schon Hoffenheim, den Hamburger SV und den 1. FC Köln trainiert hat. Als Interimstrainer soll nun der frühere deutsche Profi Marvin Compper das Team für die Spiele in der russischen Premjer Liga und im Pokal betreuen.

Adidas rüstet russisches Fußballteam nicht mehr aus

Adidas rüstet die russischen Fußball-Nationalmannschaften nicht mehr aus. Der Sportartikelkonzern setze seine seit 2008 laufende Partnerschaft mit dem russischen Fußballverband mit sofortiger Wirkung aus, sagt eine Sprecherin. Der 2018 verlängerte Ausrüstervertrag wäre noch bis Ende des Jahres gelaufen. Der Welt-Fußballverband FIFA hatte Russland am Montag wegen der Invasion in die Ukraine von der Teilnahme an der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar ausgeschlossen.

Taekwondo-Verband entzieht Putin schwarzen Gürtel

Der Reigen der internationalen Sportsanktionen gegen Russland trifft nun auch Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich. Der Taekwondo-Weltverband hat dem russischen Präsidenten nämlich am Dienstag den schwarzen Gürtel entzogen. Es handelt sich um eine Ehrenauszeichnung, die Putin im November 2013 erhalten hatte. Erst am Sonntag hatte der Internationale Judoverband Putin als Ehrenpräsidenten suspendiert. Der Ex-Geheimdienstagent ist Träger des schwarzen Judo-Gürtels.

Der Taekwondo-Verband zitierte sein Motto "Der Friede ist kostbarer als der Sieg" zur Begründung für die Sanktionierung Putins. Die "brutalen Angriffe auf unschuldiges Leben" in der Ukraine verletzten die sportlichen Werte von Respekt und Toleranz. World Taekwondo erklärte weiter, dass die russische Flagge und Hymne bei Wettkämpfen verboten werden. Zuvor hatten zahlreiche internationale Sportverbände Russland ausgeschlossen, darunter die Fußballverbände FIFA und UEFA.

Ausschluss auch auf dem Wasser

Der Welt-Kanuverband ICF hat Athleten aus Russland und Belarus aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine bis auf weiteres von allen Veranstaltungen ausgeschlossen. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Zusätzlich zu den Athleten habe das ICF-Exekutivkomitee beschlossen, alle Offiziellen aus Russland und Belarus von der Teilnahme an vom Verband sanktionierten Veranstaltungen, Sitzungen, Ausschüssen und Foren des ICF auszuschließen, hieß es weiter.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die ICF drei Veranstaltungen, die in diesem Jahr in Russland stattfinden sollten, gestrichen. Damit hatte der Verband auf den von Belarus unterstützten militärischen Einmarsch Russlands in die Ukraine reagiert.

Präsident Thomas Konietzko erklärte, der ICF-Vorstand unterstütze einstimmig die harte Haltung des Internationalen Olympischen Komitees und habe nicht gezögert, seine eigenen harten Entscheidungen zu treffen, um das Verhalten der beiden Länder zu verurteilen. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit unserer Kanufamilie in der Ukraine, und es ist offensichtlich, dass dies eine sehr stressige und besorgniserregende Zeit für alle ist", sagte Konietzko.

Badminton folgt IOC-Empfehlung

Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus sind am Dienstag als Folge von Russlands Invasion in die Ukraine auch vom Badminton-Weltverband von internationalen Bewerben ausgeschlossen worden. Der Schritt der Badminton-Weltföderation (BWF) kam einen Tag, nachdem sie Turniere in Russland und Belarus abgesagt hatte. Er sei im Sinne der Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees.

Die Maßnahme gegen Athleten und Offizielle aus Russland und Belarus starte mit den German Open vom 8. bis 13. März. Eine kleine Zahl russischer Athleten darf allerdings bei zwei internationalen Para-Badminton Turnieren in Spanien teilnehmen, weil die Sportler bereits am Turnierort eingetroffen seien. "Diese Spieler werden als neutrale Athleten ohne Nationalflaggen und Hymnen antreten", betonte die BWF.

(red/ag.)