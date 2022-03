EU über Beitritt der Ukraine uneins

EU-Kommission, EU-Parlament und Ratspräsident wollen das Verfahren für einen Kandidatenstatus beschleunigen.

Seinen dramatischen Appellen konnte sich niemand entziehen. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskij, appellierte am Dienstagmittag in einer Live-Zuschaltung an das Europäische Parlament, sein Land nicht alleinzulassen und es in die EU aufzunehmen. „Wir kämpfen für die Freiheit. Wir kämpfen aber auch dafür, gleichberechtigtes Mitglied Europas zu werden.“ Seine dramatische Schilderung der Situation nach fünf Tagen russischer Invasion ließ im Saal niemanden kalt. Als er seine kurze Rede beendete, standen die Abgeordneten auf, applaudierten minutenlang.

Wenige Stunden zuvor, mitten in den Kämpfen gegen die russischen Invasoren, hatte Selenskij in Kiew einen Beitrittsantrag für die Europäische Union unterzeichnet. Es ist der erste Antrag, der mitten in einem Krieg gestellt wird und der nun die EU-Institutionen unter Zugzwang bringt. Acht mittel- und osteuropäische Staatspräsidenten haben bereits eine Forderung unterzeichnet, der Ukraine umgehend den Status als Beitrittskandidat zu verleihen und Beitrittsverhandlungen zu beginnen. „Wir, die Präsidenten der EU-Mitgliedstaaten Republik Bulgarien, Tschechische Republik, Republik Estland, Republik Lettland, Republik Litauen, Republik Polen, Slowakische Republik und Republik Slowenien, sind der festen Überzeugung, dass die Ukraine eine sofortige EU-Beitrittsperspektive verdient“, heißt es in einem gemeinsamen Brief.