Ukraine-Krieg: Wie soll die Tenniswelt reagieren, Herr Melzer?

Jürgen Melzer gibt ab Freitag in Südkorea sein Debüt als ÖTV-Kapitän. Auch im 8300 km entfernten Seoul beschäftigt ihn die Frage, ob ein Ausschluss russischer Spieler korrekt wäre.

Es fällt schwer, dieser Tage rein sportliche Belange eines Wettbewerbs zu betrachten. Niemand kann und soll die Augen davor verschließen, was in der Ukraine passiert. Die Aufgabe von Österreichs Tennisspielern ist es dennoch, die grausame Realität kurzzeitig auszublenden. Sie sind mit dem Auftrag nach Südkorea gereist, dort ein Daviscup-Duell zu gewinnen. Der Begriff Länderkampf, wie er in diesem Zusammenhang oft verwendet wird, mutet spätestens jetzt seltsam an. Er wirkt deplatziert.

Freitag und Samstag (jeweils 3 Uhr MEZ, live, oetv.at) stehen sich in Seoul die Auswahlen Südkoreas und Österreichs gegenüber. Rot-Weiß-Rot wird von Dennis Novak, Jurij Rodionov, Lucas Miedler, Alexander Erler und Playing Captain Jürgen Melzer vertreten. Das ÖTV-Team war, freundlich ausgedrückt, schon einmal hochkarätiger besetzt. Tatsächlich stellt es weder im Einzel noch im Doppel einen Top-100-Spieler, da sich Dominic Thiem weiter auf ein Comeback vorbereitet und der für den Daviscup vorgesehene Doppelspezialist Philipp Oswald die Reise gen Asien aufgrund einer Coronaerkrankung nicht antreten konnte.