Wie Russland diplomatisch geschnitten wird

Kristoffer Jonsson via REUTERS

Dutzende Länder haben bei einer Rede von Russlands Außenminister vor dem Menschenrechtsrat den Saal verlassen. Auch in der Vollversammlung hagelte es Kritik. Österreich stellt Moskaus Vetorecht infrage.

Es war eine symbolische Geste, die aber zeigte, wie sehr sich Moskau mit seinem Krieg gegen die Ukraine auch diplomatisch isoliert hat: Russlands Außenminister Sergej Lawrow wollte am Dienstag eigentlich nach Genf reisen, um bei der Debatte des UNO-Menschenrechtsrats zur Ukraine zu sprechen. Davon musste er Abstand nehmen – wegen der Schließung des europäischen Luftraums für russische Flugzeuge. Also schaltete sich Wladimir Putins Chefdiplomat per Video zu. Doch bevor er zu einer Verteidigung des Ukraine-Krieges anheben konnte, verließen Dutzende westliche Diplomaten den Saal. Nach Medienberichten insgesamt mehr als 100 Personen.

Die Vertreter der EU, der USA, Großbritanniens, Japans und weiterer westlicher Verbündeter wollten nicht hören, was jener Mann zu sagen hat, der neben dem russischen Präsidenten selbst aufgrund des Angriffskrieges nun auch persönlich mit Sanktionen belegt worden ist. Auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), ebenfalls per Video zugeschaltet, wandte sich nach Angaben seines Ministeriums ab.