Der Notfallplan für Raiffeisen in Russland

Sollten die Verluste im Ost-Geschäft zu groß werden, könnte sich die Bank komplett von ihren Töchtern trennen, so die Notfallpläne der Bank. Die Dividende für 2021 wird gestrichen.

Auch der Dienstag war für die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (RBI) alles andere als erfreulich. Die schon tagelang im Sinkflug befindliche Aktie lag erneut um rund sieben Prozent im Minus. In den vergangenen zwei Wochen hat sich der Börsenwert etwa halbiert. Für Aufregung sorgte zudem ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach innerhalb der Bank bereits Pläne geschmiedet würden, Russland den Rücken zu kehren. Zwar verwies Reuters darauf, dass dieser Schritt nicht unmittelbar geplant sei und es sich dabei um einen Notfallplan handle, falls der russischen Tochter das Geld ausgehe. Dennoch kam von der RBI auch in der Folge das offizielle Dementi: „Die RBI hat keine Pläne, Russland zu verlassen“, heißt es auf Anfrage der „Presse“.

Allerdings streicht die RBI vorerst ihre Dividende. Der Gewinn solle auf neue Rechnung vorgetragen werden, teilte die RBI am Dienstag mit. Eigentlich wollte sie 1,15 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Der Vorstand lässt aber eine Hintertür offen, die Dividende nachzuzahlen, wenn die Lage sich beruhigen sollte. Geplant sei, "nach Abflauen der gegenwärtigen krisenhaften geopolitischen Entwicklungen die Möglichkeit einer nachträglichen Dividendenausschüttung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kapitalquoten und der wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts neu zu bewerten", hieß es in einer Mitteilung.

Was bedeuten diese kolportierten Überlegungen nun konkret, und wie stellt sich die Lage der RBI in Russland dar?