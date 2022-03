Hofer-Chef: "Die Preise werden weiter steigen"

Der Krieg in der Ukraine werde den Preisauftrieb kurzfristig weiter verstärken, sagt Hofer-Chef Horst Leitner. Mit der „Presse“ spricht er über allgemein steigende Kosten, fehlende Arbeitskräfte und was er vom dringend Finanzminister erwartet.

„Die Presse“: Wie sehr beunruhigt Sie die militärische Eskalation in der Ukraine? Das Land ist nicht nur für den Energiemarkt wichtig, sondern gilt auch als die Kornkammer Europas.

Horst Leitner: Unsere Lieferketten sind davon nicht betroffen, das haben wir in den vergangenen Wochen genau geprüft. Dass der Konflikt die Energiepreise in die Höhe treibt, betrifft uns alle. Die Lage in der Ukraine kann den Preisauftrieb natürlich auch in Österreich kurzfristig noch einmal verstärken.



Die Produktionskosten für Lebensmittel sind zuletzt deutlich gestiegen. Werden die Preise in den Geschäften bald nachziehen?

Wir haben lang versucht, die höheren Preisforderungen unserer Produzenten abzufedern. Das können wir seit November nicht mehr, weshalb wir beginnen mussten, höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. Wir versuchen, das möglichst in Grenzen zu halten, arbeiten heute mit einer wesentlich geringeren Gewinnspanne als noch vor einem Jahr. Die Situation wird zumindest die nächsten zwölf Monate noch extrem herausfordernd bleiben.



Bei welchen Produkten wird es Preissprünge geben?