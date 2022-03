Bawag steigert ihre Dividende

Die Bawag-Zentrale in Wien.

Bawag steigert den Gewinn auf fast 480 Millionen Euro und will die Dividende auf drei Euro pro Aktie erhöhen.

Die Großbank Bawag hat ihren Gewinn im Jahr 2021 um fast zwei Drittel gesteigert – von 285 Mio. Euro im Jahr 2020 auf einen Nettogewinn in Höhe von 479,9 Mio. Euro. Auslöser dafür war unter anderem die Auflösung gebildeter Risikokosten für das Jahr 2020, die für die Pandemie nötig waren.

Am besten performt hat das Privatkundengeschäft – das liegt vor allem an der neu gewonnenen Sicherheit und der damit verbundenen Aufnahme von Konsum- und Wohnbaukrediten. Das Segment erzielte einen Nettogewinn in Höhe von 363 Millionen Euro und verzeichnet einen Anstieg von fast 30 Prozent zum Vorjahr.