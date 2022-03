Netflix weigert sich, russische Propagandasender aufzunehmen

Ein Gesetz zwingt Netflix dazu, russische Staatssender ins Programm aufzunehmen. Da will der Streamingdienst nicht mitmachen - und riskiert seine Lizenz in Russland.

Absehbar war es seit Dezember, in Kraft treten sollte das neue Gesetz mit 1. März: Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor will den auch in Russland aufrufbaren Streamingdienst Netflix dazu zwingen, 20 staatliche russische Fernsehsender in sein Programm aufzunehmen. Von Netflix heißt es aber: „In Anbetracht der derzeitigen Situation haben wir keine Pläne, diese Kanäle in unseren Dienst aufzunehmen."

Ein russisches Gesetz legt fest, dass alle bei Roskomnadzor registrierten Dienste, die mehr als 100.000 tägliche Nutzer haben, 20 frei verfügbare russische Kanäle ausstrahlen müssen. Laut „Moscow Times“ zählen zu der Liste der regierungstreue Sender „Channel One“ ("Erster Kanal"), der zur Gazprom Medienholding gehörende Sender NTV und der Sender Spas, der der russisch-orthodoxen Kirche nahe steht. Das würde bedeuten, dass auf Netflix auch russische Regierungspropaganda zu sehen wäre.

Was die Weigerung für Netflix bedeutet, bleibt unklar. Der Streamingdienst hat laut der Plattform „politico.eu" rund eine Million Abonnenten in dem Land. Auf diese wird der Dienst wohl nicht verzichten wollen - zumal man große Pläne hat: Mit der Serie „Anna K.“, einer modernen Neuerzählung von Tolstois „Anna Karenina“, ist gerade das erste russische Netflix-Original geplant, weitere russische Produktionen sollen folgen.

(Red.)