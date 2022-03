Die umstrittene Uni "völlig neuen Typs"

Am Campus der Johannes Kepler Universität in Linz soll eine zweite Hochschule entstehen: die TU Linz.

Oberösterreich erhält eine technische Universität. Ein Projekt zwischen „Jahrhundertchance“ und „nicht sichtbarem Mehrwert“.

Die Pläne – eigentlich sind es noch Visionen – sind groß: Die neue Technische Universität (TU) Linz soll eine Uni „völlig neuen Typs“ werden. Die Lehrenden sollen das richtige „Mindset“ mitbringen und „the next big thing“ realisieren wollen. Die Strukturen sollen schlank und die Hierarchien flach sein. Überhaupt soll es wenige Regeln geben – nach dem Motto: „Don't kill speed!“ All diese oft englischen Formulierungen finden sich in der deutschen Zusammenfassung des 71-seitigen Konzeptpapiers. Die „TU für Digitalisierung und digitale Transformation“ soll eben nicht nur ein „Leuchtturm für ganz Österreich“ sein, sondern „Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus haben“, wie es Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) formuliert.

Abseits Oberösterreichs ist die Begeisterung über das Projekt weniger ausgeprägt. Insbesondere in der Universitätenkonferenz (Uniko) herrscht Skepsis. Deren Präsidentin, Sabine Seidler, die selbst Rektorin der TU Wien ist, stand dem Projekt von Beginn an kritisch gegenüber. In der Vorwoche hat sie noch einmal nachgelegt. Es gehe ihr nicht darum, ein Projekt zu verhindern, sagte sie bei einem Hintergrundgespräch vor Journalisten, für sie sei aber „der propagierte Mehrwert nicht sichtbar“.