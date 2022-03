Die blutige Blockade von Charkiw und Mariupol

Die russische Armee rückt im Osten des Landes vor. Auf das Zentrum der Metropole Charkiw fielen Bomben. Die Hafenstadt Mariupol ist eingeschlossen.

Der Charkiwer Freiheitsplatz gilt als der größte Platz Europas: eine riesige Betonfläche, umrahmt von massiven Gebäuden aus der frühen Sowjetzeit. Am Dienstagmorgen glich der zentrale Platz einem Trümmerfeld. Kurz nach acht Uhr Früh war eine russische Rakete in der Charkiwer Gebietsverwaltung an der Ostseite des Platzes eingeschlagen. Es war eine gewaltige Explosion mitten im Herz der ukrainischen Millionenstadt. In Videos war zu sehen, dass der Asphalt mit Schutt und Glassplittern bedeckt ist. Laut den ukrainischen Behörden kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, drei Dutzend wurden verletzt.

Der Angriff ist ein Schock für die Menschen in der zweitgrößten ukrainischen Stadt im Nordosten des Landes. „Sie schießen einfach auf Zivilisten“, schrieb der bekannte Charkiwer Schriftsteller Serhij Zhadan auf Twitter, der in seiner Heimatstadt ausharrt. „Die Russen – das ist keine Armee, das sind Kriminelle.“

Offensive zur Eroberung des Donbass

Seit mehreren Tagen ist Charkiw von russischen Truppen umstellt. Ins Zentrum der Stadt konnten sie bisher nicht vordringen. Die Bewohner müssen sich vor Geschoßen in Sicherheit bringen. Die gestrige Bombardierung ist eine neue Eskalationsstufe: Der Beschuss derart zentraler und ziviler Einrichtungen dürfte zum Ziel haben, die ukrainische Seite zu zermürben und zum Aufgeben zu bewegen.

Charkiw ist eine Universitätsstadt, eine lebendige kulturelle Metropole. Die russische Grenze ist nur wenige Kilometer entfernt. 2014 entging die Stadt knapp dem Krieg. 2022 ist sie eines der Zentren des russischen Angriffs. Swetlana Petrowa, Juristin und Mediatorin, berichtet der „Presse“ von ihrem dramatischen Alltag in der Belagerung: „Wir werden beschossen. Wir schlafen nur noch im Gewand und packen uns innerhalb von Sekunden zusammen.“ Sie will weiter in der Stadt bleiben. „Es gibt keine Panik und Hysterie. Wenn es sein muss, werde ich zur Waffe greifen.“ Auch Autor Serhij Zhadan zeigt sich kämpferisch: „Sie können unsere Häuser zerstören, aber sie können unsere Verachtung nicht zerstören. Und unseren Hass.“