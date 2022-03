Stichwahl in Imst findet statt, Wörgl wackelt

Jäger von der Liste „Initiative für Imst“ fordert doch den ÖVP-Kandidaten Weirather heraus. Imsts Amtsinhaberin Wechner von der SPÖ überlegt noch.

In der Oberländer Bezirkshauptstadt Imst wird es nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen vom vergangenen Sonntag am 13. März zu einer Stichwahl kommen. Andrea Jäger von der Liste "IFI - Initiativ für Imst", die mit deutlichem Abstand Zweitplatzierte in der Direktwahl, hatte zunächst offen gelassen, ob sie in die Stichwahl geht. Nunmehr ist ihr Antreten fix. Dies sagte ihr Kontrahent, Bürgermeister und ÖVP-LAbg. Stefan Weirather, Dienstagabend.

Jäger habe ihn kurz zuvor über ihre Entscheidung unterrichtet, so Weirather. Der ÖVP-Politiker war auf 45,31 Prozent der Stimmen gekommen, Jäger auf 16,21 Prozent.

Stichwahl in Wörgl noch unklar

Offen blieb hingegen, ob es in der Unterländer Stadt Wörgl zu einem finalen Zweikampf kommt. SPÖ-Amtsinhaberin Hedi Wechner, die eine herbe Wahlschlappe erlitt, ließ ebenfalls ein Antreten offen, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Eine Entscheidung werde erst Mittwochabend bekanntgegeben, teilte die Pressestelle der Stadt schließlich am Dienstag mit. Wechner hatte nur 21,95 Prozent eingefahren, ihr Konkurrent Michael Riedhart von der ÖVP 39,15 Prozent. Nach den Bürgermeisterwahlen hatte sich in 31 Gemeinden noch keine absolute Mehrheit für einen Bürgermeisterkandidaten herauskristallisiert und war daher eine Stichwahl vorgesehen.

(APA)