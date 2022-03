BMW-Werk in Steyr schickt 3200 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Das BMW-Motorenwerk in Steyr spürt den Krieg in der Ukraine in der Lieferkette. In der Produktion gibt es bis Ende Mai Kurzarbeit. Bei Steyr Automotive wird die Kurzarbeit wegen Materialmangel erneut verlängert.

Die Ausfälle in der ukrainischen Zulieferindustrie führen nun zu Kurzarbeit, wie das BMW-Motorenwerk in Steyr mitteilte. "In der Nacht von Mittwoch, (2. 3.) auf Donnerstag (3. 3.) kommt es aufgrund der Versorgungsengpässe zu ersten Produktionsausfällen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechnen wir damit, dass die Produktion ab Freitag, 4.3., zu einem Stillstand kommt", so BMW.

Ausgenommen von den Ausfällen ist zum aktuellen Stand die Fertigung der Gehäuse für E-Antriebe. Die Kurzarbeitsregelung wurde bereits in Kraft gesetzt. Sie betrifft die rund 3200 Mitarbeiter der produzierenden Bereiche im Werk Steyr. Die Regelung gilt bis Ende Mai.

"Die Inanspruchnahme dieses Instruments erfolgt mit Augenmaß und richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf. Ob und in welchem Umfang eine Inanspruchnahme erfolgt, hängt von der weiteren Entwicklung der Versorgungssituation ab", teilte BMW mit.

Im weltweit größten Motorenwerk der BMW Group in der Industriestadt Steyr entstehen 3-, 4- und 6-Zylinder-Benzin- sowie Dieselmotoren. Im Durchschnitt läuft alle zwölf Sekunden ein Motor vom Band - insgesamt waren es 2020 rund 393.700 Diesel- und 603.000 Benzinmotoren, darunter ein Viertel aller Motoren für Hybrid-Antriebe, so das Unternehmen. Zuletzt lag der Umsatz bei rund drei Milliarden Euro.

Kurzarbeit auch bei Steyr Automotive

Steyr Automotive (vormals MAN) in Steyr hat die Verlängerung der mit Ende Februar auslaufenden Kurzarbeit um vier Monate beantragt. Als Grund nannte Arbeiterbetriebsrat Helmut Emler die nach wie vor bestehenden Lieferprobleme vor allem bei Halbleitern "trotz voller Auftragsbücher". Dies bestätigte auch eine Unternehmenssprecherin.

Die von Steyr-Automotive-Eigentümer Siegfried Wolf geplante Zusammenarbeit mit dem russischen Automobilkonzern GAZ, an dem er beteiligt ist, müsse man "genau analysieren", meinte Emler. Ab 2023 sollen in Steyr Kleintransporter auf Basis von GAZ-Modellen entwickelt werden, wozu ein Austausch von Komponenten in beide Richtungen vorgesehen ist. Dies könne aktuell bestehende Lieferengpässe weiter verschärfen, meint Emler mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine. Sollten Lieferungen von Komponenten aus Russland nicht möglich sein, würden Alternativen gesucht, teilt der Arbeiterbetriebsrat die Auffassung des Unternehmens.

(APA)