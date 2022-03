Inflation im Februar bei fast sechs Prozent

Vor allem „steigende Treibstoff- und Energiepreise heizen die Inflation derzeit weiter an“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.

Die Inflationsrate für Februar 2022 beträgt laut Schnellschätzung der Statistik Austria vom Mittwoch voraussichtlich 5,9 Prozent. Gegenüber dem Jänner stieg das Preisniveau voraussichtlich um 1,3 Prozent. Vor allem „steigende Treibstoff- und Energiepreise heizen die Inflation derzeit weiter an“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.

Bereits in den vergangenen Monaten war die Inflation aufgrund der sich erhöhenden Energiepreise stetig gestiegen. Bisher war der Hauptgrund dafür die Corona-Pandemie, die zuerst zu stark sinkenen Preisen führte. Seit der Erholung der Wirtschaft ab dem Frühjahr 2021 übersteigt die Nachfrage jedoch konstant das Angebot, weshalb die Preise nun stark steigen. Dieser Basiseffekt sollte ab diesem Frühjahr eigentlich auslaufen, weshalb Ökonomen eine Beruhigung der Lage erwarteten. Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Verteuerung von Gas und Öl verschärfen die Situation jedoch wieder.

5,1 Prozent in Deutschland

Auch in Deutschland ist die Inflation nach einem leichten Rückgang zum Jahresstart wieder gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Februar vor allem wegen anziehender Energiepreise im Schnitt um 5,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte.

Im Jänner war die Inflationsrate noch auf 4,9 Prozent gesunken, nachdem sie im Dezember mit 5,3 Prozent den höchsten Stand seit fast 30 Jahren erreicht hatte. "Es ist unglaublich viel Preisdruck in der Pipeline", sagte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. "Der Anstieg der Inflationsrate ist die direkte Folge des russischen Übergriffs auf die Ukraine", ergänzte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Fachleute werfen ihre Prognosen für die Entwicklung der Inflation derzeit wegen des Ukraine-Kriegs über den Haufen. Da Russland ein großer Energielieferant ist, könnten die Sanktionen des Westens und Gegenmaßnahmen zu anziehenden Energiepreisen führen.

Die nach europäischer Methode errechneten Verbraucherpreise (HVPI) in Italien stiegen gegenüber einem Jahr zuvor um 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Einfügung des Euro. Im Vormonat hatte die Rate 5,1 Prozent betragen. Analysten hatten für Februar mit einem Anstieg auf lediglich 5,4 Prozent gerechnet.

In Spanien hat sich die Inflation im Februar deutlich verstärkt. Die Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur eine Rate von 7,0 Prozent erwartet. Im Jänner hatte die Teuerung 6,5 Prozent betragen. Preistreiber bleiben Kosten für Treibstoffe, Heizöl und Elektrizität. Außerdem verteuerten sich im Februar Lebensmittel.