Mehr als 160 Nobelpreisträger fordern Kriegsende von Putin

Auch Elfriede Jelinek ist darunter: Was im Brief steht, der am Mittwoch Morgen in der regierungskritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ erschien - und wer ihn unterzeichnet hat.

Es ist die Zeitung, in der Friedensnobelpreisträger 2021 Dmitri Muratow lange Chefredakteur war, die den Offenen Brief am Mittwoch Morgen veröffentlicht hat. Aus allen Nobelpreissparten und aus aller Welt haben ingesamt über 160 Preisträger den Aufruf unterzeichnet.

Sie bekunden darin „ihre Unterstützung für das ukrainische Volk und den freien und unabhängigen Staat Ukraine angesichts der russischen Aggression“ und vergleichen den Angriff mit dem Angriff Nazideutschlands 1939 auf Polen, aber auch 1941 auf die Sowjetunion.

Verantwortlich sei die „Regierung unter der Führung von Präsident Putin": Die Nobelpreisträger betonen, hier „ihre Worte sorgfältig zu wählen, weil wir nicht glauben, dass das russische Volk bei dieser Aggression eine Rolle spielt“.