Flucht aus Kiew: "Wir müssen alleine wegfahren"

Die Invasion Russlands reißt Tausende von Familien in der Ukraine auseinander. Frauen müssen ihre Männer im Krieg zurücklassen. Am Hauptbahnhof von Kiew herrschen Trauer und Verzweiflung. Ein Lokalaugenschein.

Auf den schwarzen elektronischen Anzeigentafeln am Hauptbahnhof von Kiew sind noch immer Abfahrt und Ankunft aller Züge in grüner Leuchtschrift aufgeführt. Aber ein Fahrplan existiert nicht mehr. Die meisten Strecken sind gestrichen und auf die verbliebenen Züge muss man warten, bis sie eben irgendwann eintreffen. Jeder kann dann einsteigen und benötigt kein Ticket mehr. Die Menschen am Bahnhof wollen nur weg. Weg vom Krieg, von den Bomben und Raketen, von den Tausenden russischen Soldaten, die im Norden Kiews bereitstehen, um die ukrainische Hauptstadt mit aller Gewalt zu erobern. Jeden Augenblick kann sich der 60 Kilometer lange Konvoi der russischen Armee am Stadtrand von Kiew in Bewegung setzen und den Angriff auf die Drei-Millionen-Metropole starten.

„Ich habe meine Frau und die zwei kleinen Töchter bereits vor zwei Tagen in Sicherheit gebracht", sagt Mykula in seinem blauen Daunenanorak im kalten Bahnhofsgebäude. „Nun setze ich meinen Bruder und zwei Neffen in den Zug nach Polen." Drei junge Burschen, kaum älter als 20 Jahre, stehen in dicken Winterjacken und mit versteinerten Gesichtern daneben. Natürlich würde Mykula selbst gerne mitfahren. Denn der Gedanke, dass seine Frau und seine beiden Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren alleine unterwegs sind, zehrt an den Nerven des 41-Jährigen. Es ist völlig offen, wann er seine Liebsten wieder sieht. Sie wollen über Polen und Deutschland nach Portugal, wo entfernte Verwandte leben.