Wien verbietet in weiteren Bezirken Gasheizungen im Neubau

Gerade jetzt sei es wichtig, sich aus der Abhängigkeit von fossiler Energie aus dem Ausland zu befreien, heißt es in einer Aussendung der SPÖ. Bis 2040 wolle man vollständig „raus aus Gas“.

Wien verbietet innerhalb definierter Gebiete Gasheizungen im Neubau. Im zuständigen Gemeinderatsausschuss wird am heutigen Mittwoch dazu ein weiterer Schritt fixiert. Für die Bezirke Innere Stadt, Favoriten, Simmering, Hietzing und Liesing werden Energieraumpläne beschlossen. In bestimmten Teilen des Bezirks darf in Neubauten damit kein Gas mehr zum Heizen oder für Warmwasser eingesetzt werden.

In acht anderen Bezirken (Leopoldstadt, Landstraße, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Ottakring, Währing und Döbling) wurden entsprechende Gebiete bereits verordnet. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen bis 2040 raus aus Gas. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, sich aus der Abhängigkeit von fossiler Energie aus dem Ausland zu befreien. Die nachhaltigste Maßnahme gegen die Abhängigkeit und gegen hohe Heizkosten ist der Umstieg auf erneuerbare Wärme", zeigte sich Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in einer Aussendung überzeugt.

Die Energieraumpläne seien ein wichtiges Instrument für wachsende Städte mit vielen Neubaugebieten, betonte er. Wien sei dabei die erste europäische Stadt, die solche Pläne eingeführt habe. "Aufgrund technischer Möglichkeiten wie Erdsonden, Wärmepumpen und der Fernwärme müssen keine Gasheizungen mehr verbaut werden. Die Energieraumpläne sind die Grundlage dafür, dass in Wien immer mehr Gebäude klimafreundlich geheizt und gekühlt werden", erläuterte der Leiter der zuständigen Energieplanungsabteilung, Bernd Vogl.

(APA)